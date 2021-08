Almería Almerienses hacen 2700 trámites electrónicos al mes con Guadalinfo miércoles 18 de agosto de 2021 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Certificados digitales y gestiones con Empleo encabezan el ranking de solicitudes. Los pueblos andaluces avanzan en su digitalización. Según el balance semestral de la red pública de espacios digitales Guadalinfo (gestionada por el Consorcio Fernando de los Ríos, adscrito a la Agencia Digital de Andalucía y la Consejería de Presidencia Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, y cofinanciada por ésta y las ocho diputaciones provinciales) entre enero y junio la población de municipios de menos de 20.000 habitantes ha realizado 192.557 trámites electrónicos (con el asesoramiento de Guadalinfo) y 28.000 personas más están ya listas para gestionar de forma autónoma y digital con la administración. Los trámites electrónicos más demandados han sido los certificados digitales y las gestiones con Empleo. En los pueblos andaluces, además, crece el interés por el aprendizaje digital desde edades cada vez más tempranas y se prolonga en todo el ciclo vital: el 19% de usuarios Guadalinfo tiene menos de 25 años y el 8,8 más de 65). Así, 192.860 hombres y mujeres (ellas superan el 55,3% de las personas usuarias de los centros) han mejorado sus competencias digitales en alguna de las en torno a 10.000 actividades mensuales organizadas por la red Guadalinfo en toda Andalucía. Más personas: usuarios que repiten y nuevas incorporaciones Casi 314.000 personas han solicitado los servicios de Guadalinfo entre enero y junio de 2021. 222.160 son usuarias y usuarios que repetían visita mientras que 96.240 personas accedían por primera vez en este primer semestre (registrándose a través de la visita directa a los centros, 87.705 personas o vía www.guadalinfo.es, 8.535). Tabla1.- Datos de personas atendidas por provincias En-Jun 2021 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL 28.412 14.690 39.841 63.339 33.218 46.145 38.455 49.490 313.590 Tabla 2.- Personas registradas por primera vez en Guadalinfo En-Jun 2021 Vía de registro Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla total Centros 5.665 5.875 10.830 17.688 9.858 11.732 8.951 17.106 87.705 Guadalinfo.es 8535 Total 96.240 Las mujeres han sido mayoría (un 55,35%) entre quienes han reforzado su aprendizaje digital durante este período, un aprendizaje que cada vez empieza a edades más tempranas en Guadalinfo y que atraviesa todo el ciclo vital: el 19;5% de los usuarios entre enero y junio tiene menos de 25 años, un 30% está entre los 25 y los 44 y un 26,2% supera los 55. Los más jóvenes se incorporan con fuerza a las actividades relacionadas con tecnologías emergentes (robótica, diseño e impresión 3D, programación), en edades intermedias prima la demanda de competencias digitales para la empleabilidad o para la digitalización de proyectos y PYMES y los mayores buscan guía y formación para romper la brecha digital generacional.. Tabla 3.- Usuarios y usuarias por edades (en %): Edad 0-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 Porcentaje 3,8 5,4 10,3 13,1 17,8 23,4 17,4 8,8 Atención individual a la carta y actividades programadas: Los usuarios y usuarias de los centros Guadalinfo han optado en 254.770 ocasiones entre enero y junio de 2021 por solicitar el servicio y resolver individualmente con un asesoramiento profesional su necesidad digital (una conexión a internet, un equipo, realizar una consulta, aprender algo determinado o realizar un trámite específico). Por otro lado, más de 192.860 personas se han inscrito en alguno de los 61.785 talleres y actividades ofertados por Guadalinfo (en grupos muy reducidos) sobre aprendizaje digital o sobre trámites y servicios electrónicos. A la carta: de las 254.770 demandas de atención individual a la carta, 95.178 personas se han acercado durante los 6 primeros meses de 2021 a Guadalinfo para utilizar un equipo y conectarse a internet, 82.842 lo han hecho por cuestiones concretas relacionadas con la administración electrónica y 76.750 para plantear consultas o aprender una habilidad digital determinada que necesitaban en ese momento. Tabla 4.- Atenciones individualizadas a la carta Motivo Demandas Conexión o uso de equipos 95178 Realizar un trámite 82842 consulta o formación 76750 Total 254770 Tabla 4.1.- A la carta: Uso de Conexión y equipos por provincias ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL 14.180 4.829 9.951 17.865 8.668 16.509 12.674 10.502 95.178 Tabla 4.2.- A la carta: consultas o aprender una habilidad digital determinada por provincias ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL FORMACIÓN 1.581 259 698 1.246 374 1.302 762 397 6.619 CONSULTAS 4.514 1.011 3.046 5.267 2.426 3.894 2.326 3.940 26.424 OTROS 4.656 1.564 5.492 8.681 4.174 6.194 9.404 3.542 43.707 TOTAL 10.751 2834 9236 15.194 6.974 11.390 12.492 7.879 76.750 Tabla 4.3.- A la carta: cuestiones concretas relacionadas con la administración electrónica ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL CERTIFICADO DIGITAL 2.149 1.556 3.730 4.933 2.871 4.565 3.727 3.091 26.622 EMPLEO

(SAE/ SEPE) 3.060 1.002 4.435 4.566 2.118 4.060 4.535 3.763 27.539 SEGURIDAD SOCIAL 1.713 504 2.553 2.882 1.600 2.233 2.325 2.409 16.219 AYUNTAMIENTO 869 299 1.040 1.118 742 944 813 1.108 6.933 SAS (SALUD) 1.124 105 604 941 324 534 475 422 4.529 8.915 3.466 12.362 14.440 7.655 12.336 11.875 10.793 81.842 Crece la demanda de Competencias digitales y administración electrónica El grueso de la demanda de la ciudadanía se distribuye entre quienes se acercan a Guadalinfo para reforzar su aprendizaje digital (competencias y habilidades) y quienes acuden a realizar (y/o aprender a realizar) trámites con la administración electrónica o acceder a servicios digitales. Respecto a los primeros se han registrado 192.860 participantes en los casi 61.800 talleres y actividades formativas en competencias digitales desarrollados entre enero y junio de 2021 en toda Andalucía (una media de 10.000 mensuales). Tabla 5: ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL Actividades 7.056 3.454 6.449 13.990 6.406 8.715 7.304 8.411 61.785 Participantes 19.303 9.542 26.370 44.481 15.984 19.301 16.392 41.487 192.860 Los y las participantes han trabajado diversas áreas y competencias digitales recogidas en el marco europeo Digcomp 2.1. Así, 75.171 personas se han iniciado en alfabetización digital, más de 197.700 han mejorado en comunicación y colaboración on line, 21.831 han desarrollado su capacidad de crear contenidos digitales, 10.891 personas han trabajado sobre seguridad en la red y más de 11.050 entrenaron sus habilidades para resolver problemas. Tabla 6: Trabajo en competencias digitales de usuarios/as Área/competencia ACTIVIDADES en las que se ha trabajado Usuarios/as que han mejorado la competencia INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL 10.439 75.171 COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE 37.824 197.701 CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 2.961 21.831 SEGURIDAD EN LA RED 650 10.891 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 1.019 11.053 Ranking de e-Administración: Certificados digitales y trámites sobre Empleo La ciudadanía ha realizado entre enero y junio 192. 557 trámites con guía individualizada (81.842 realizados a la carta y 110715 en servicios programados de ayuda a trámites específicos). Además 28.601 personas han aprendido a realizar trámites específicos de forma autónoma en más de 5.500 formaciones. Tabla 7.- Servicios totales de Administración electrónica (trámites) por provincias PROV ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL ENERO-JUNIO 16.295 8.613 27.015 38.165 16.114 25.678 21.514 39.163 192.557 MEDIA MENSUAL 2715,8 1435,5 4502,5 6360,8 2685,7 4279,7 3585,7 6527,2 32092,8 Los certificados digitales y las gestiones relacionadas con el Empleo encabezan el ranking de trámites más demandados por la ciudadanía (a la carta o en servicios programados) en los centros Guadalinfo. Tabla 8: Ranking de los 5 trámites más demandados Mes CERTIFICADO DIGITAL EMPLEO

(SAE/ SEPE) SEGURIDAD SOCIAL AYUNTAMIENTO SAS (SALUD) TOTAL TOTAL 56.852 57.961 34.174 10.057 8.708 167.752 La red pública de espacios digitales andaluza continúa su proceso de renovación de contenidos, alianzas y formas de trabajo para activar a partir de enero la estrategia Guadalinfo 2022-25, una evolución de la red hacia espacios físicos y digitales de vida, trabajo y aprendizaje activo con acceso libre a internet de calidad y una oferta de servicios y tecnología actualizada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

