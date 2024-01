(81-12) Rotunda victoria de Unión Rugby Almería ante Jaén Rugby

domingo 14 de enero de 2024 , 18:15h





Les hacía falta a los jugadores de URA y por fin han conseguido disfrutar en el campo. En la (posible) despedida del Juan Rojas durante este curso, ya que se dará comienzo inminente a las obras del estadio, si bien podría jugarse un partido más si el sorteo del calendario determina que se empieza en casa la segunda fase, el XV unionista logró reivindicarse siendo muy superior a Jaén Rugby. Choque dominado de principio a fin y marcador casi histórico, en lo individual hubo brillo de todos, cada uno en su parcela, repercutiendo de manera muy positiva en la imagen general.

El 81-12 logrado se unió a la derrota de Arquitectura en Sevilla y Unión Rugby Almería comenzará cuarto la segunda fase, la de la lucha por la permanencia. A priori, esta es una situación cómoda para no pasar apuros, además de que si juega así lo que queda es seguro que sacará varias victorias. Visitará Alcalá, Majadahonda, Jaén y Cáceres, mientras que recibirá a Olímpico, Arquitectura y CAR Coanda, todavía sin orden en la disputa de estos duelos. Los puntos de cada uno serán los que se han sumado entre ellos, excluyéndose los resultados obtenidos con los tres que jugarán el Grupo Élite.

Respecto al encuentro frente a Jaén Rugby, que, como se ha apuntado, será un rival directo, la importancia del marcador era precisamente que los puntos no iban a tener tanto valor en la primera fase como en la segunda, al verse acumulados... y se hizo un pleno. Una docena de ensayos frente a tan solo dos del XV jienense supuso el bonos ofensivo, objetivo claro desde el mismo pitido inicial. De hecho, la patada de salida de los cruzados, mal manejada por Jaén en un primer error, desencadenó que URA diera la vuelta a una situación tristemente habitual, la de comenzar por detrás en el tanteo.

Mucho se había encajado en los primeros compases de demasiados partidos, y ahora fue al revés. De melé a fases, paciencia y Fede Grasso, imparable, haciendo el primer try en el minuto 2. El suyo es uno de los nombres propios del encuentro, de vuelta tras sanción y viva imagen del hambre, como el de Alfonso Castro, doctorándose con una actuación magnífica como apertura e imperial al pie. Asumiendo que todos brillaron, sí cabe añadir como destacada la figura de Juan Ignacio Pérez, de centro a zaguero por primera vez y siendo letal en sus incorporaciones: tres ensayos antes del descanso.

El segundo del equipo fue de Fede de nuevo, calcado al primero, imparable y casi bajo palos, esta vez con origen en una touche en propio campo, seguida de otra metida en diez metros. Frescura en el juego, es cierto que después se dejó de controlar la touche precisamente, pero igual le sucedió a un Jaén Rugby voluntarioso que quiso, pero que no pudo. El tercer try fue el primero de Juan Ignacio, escapándose por el ala izquierda en una bella jugada individual. Con 19-0 los visitantes quisieron abrir su marcador con un golpe a palos, pero sin suerte, mientras que Castro sí embocó uno en el minuto 20.

Con solo un cuarto de partido disputado el tanteo era de 22-0 y se había aparecido ya el fantasma de la melé para los jienenses, con una superioridad abrumadora de URA. Fede estaba ‘on fire’, Momia pescaba en los rucks… y él mismo, con dos movimientos de maestro, firmó el cuarto ensayo almeriense valiéndose del maul desde touche. Lo comentado precisamente de alguna complicación en touche tuvo una consecuencia de peso, al perder una a favor, después verse sucedida de otra pérdida y ensayar Jaén a través de su habilidoso ala Enrique, con transformación al palo y 29-5 a la media hora.

Es importante insistir en que, como buen portador de los valores del rugby, Jaén quiso pelear en todo momento, pero URA desempolvó su consistencia defensiva para tener el partido controlado y, después, aniquilar con un excelente potencial de ataque desde los tres cuartos. De hecho, antes del descanso Juan Ignacio culminó una gran jugada a mano, en la que intervino Fede Grasso como asistente, y en la última jugada repitió por tercera vez, parándose el partido con un contundente 41-5 que se vio doblado, tal cual, en la segunda parte hasta el 81-12 para el disfrute de la grada, muy poblada.

Como sucedió al inicio del encuentro, en la primera jugada de la reanudación se mojó con un try más, el tercero de Fede. Una touche para Jaén en sus cinco metros tuvo un mal manejo, se recuperó el balón y el pilar depositó el oval al lado de palos. Faltaba ‘el de siempre’, Pocho, que aceleró su cuenta particular con tres ensayos consecutivos, dos de ellos inventados desde su inteligencia en el juego cuando en sendas melés que no se pudieron jugar de primeras dio el toque, puso el balón activo y entró en zona de marca. Primero por la izquierda, luego por la derecha, e hizo un tercer try por el centro.

El último fue a partir de una touche, estableciendo un 67-5 frente al que Jaén Rugby se plantó con honor. Se estiró, pisó campo almeriense y su esfuerzo se recompensó con el segundo ensayo de su cuenta, obra de Javier López a falta de diez minutos. No acabó ahí la anotación del encuentro, puesto que Unión Rugby Almería hizo otros dos más, el primero del que hace la labor callada fundamental, Mono, a pase de Román, y el segundo, duodécimo, premio a la juventud que ya está abriéndose paso en URA, en su caso representada por Villegas, que se marchó por la izquierda. Castro, finalizado el partido, dejó una muestra más de su gran día metiendo una gran transformación.



FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería (74): Momia, Giardina, Grasso, Mono, Ata, Mudo, Ávila, Pocho, Lamboglia, Castro, Coke, Román, Peres y Juan Ignacio. Suplentes: Víctor Pérez, Juanma, Franco, Moyar, Jiménez, Villegas, Pufo y Hassan.

Jaén Rugby (12): Díaz, Arias, Ojeda, Stein, Moral, Pablo Pérez, Loughbiri, Mario Cano, González, Javier Pérez, Enrique, Navarrete, Guillermo Pérez, Gabriel López y Juárez. Suplentes: Luque, Sánchez, Jódar, Juan López y Carranza.

Árbitro: Jorge Sáez. Sin tarjetas.

Tanteo: 7-0, min. 2: ensayo de Grasso transformado por Castro. 14-0, min. 8: ensayo de Grasso transformado por Castro. 19-0, min. 11: ensayo de Juan Ignacio. 22-0, min. 20: patada de castigo transformada por Castro. 29-0, min. 26: ensayo de Momia transformado por Castro. 29-5, min. 32: ensayo de Enrique. 34-5, min. 40: ensayo de Juan Ignacio. 41-5, min. 40+3: ensayo de Juan Ignacio transformado por Castro. DESCANSO. 48-5, min. 42: ensayo de Grasso transformado por Castro. 53-5, min. 51: ensayo de Pocho transformado por Castro. 60-5, min. 58: ensayo de Pocho transformado por Castro. 67-5, min. 62: ensayo de Pocho transformado por Castro. 67-12, min. 69: ensayo de Moral transformado por Javi López. 74-12, min. 76: ensayo de Mono transformado por Castro. 81-12, min. 80: ensayo de Villegas transformado por Castro. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo C en su primera fase, disputado en el Campo Municipal de Rugby Juan Rojas.