Capital Multitudinaria y soleada Romería a Torregarcía domingo 14 de enero de 2024 , 18:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha destacado “el ambiente de alegría, respeto y convivencia” en la tradicional Romería, que este año conmemora el 521 aniversario del hallazgo de la Virgen del Mar en la playa ‘Almería, donde el sol pasa el invierno’. Este eslogan publicitario de los años 70 sigue vigente y hoy se ha vuelto a comprobar. El sol ha sido un romero más que ha acompañado a la Virgen del Mar en su traslado desde el Santuario a la Ermita, para que los almerienses puedan compartir la devoción que sienten por su Patrona en la Romería a Torregarcía. Y lo han hecho en familia, en una jornada en la que el sentimiento religioso se ha enlazado con la gastronomía tradicional, el baile y la afición al caballo. Una Romería organizada por la Hermandad de la Virgen del Mar, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido junto al concejal de Cultura y Fiestas Mayores, Diego Cruz, y varios miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y la diputada provincial Matilde Díaz, entre otras autoridades, así como el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto. Como es tradicional, en el segundo domingo de enero, los almerienses han acudido a la Romería a Torregarcía para conmemorar el 521 aniversario de la aparición de la imagen de la Virgen del Mar en la playa del mismo nombre. La regidora ha acompañado a la Virgen tanto en el Santuario como en la Ermita y ha afirmado que “ha sido una mañana soleada con muchísima participación de almerienses que han querido acompañarnos en la misa de las nueve de la mañana y la de las doce y media, y también lo harán en su regreso a las cuatro y media al Santuario. Queremos también agradecer a los empleados públicos y a los servicios de seguridad su trabajo y a los almerienses que se han acercado a disfrutar de este día lúdico y religioso”. María del Mar Vázquez ha valorado el “ambiente de alegría, respeto y convivencia que se está viviendo. Los almerienses quieren a su Virgen y cada año celebran en comunión su aparición en la playa de Torregarcía. El ambiente es familiar y respira tradición, en el baile, la gastronomía y, por su puesto, en la devoción de los actos religiosos”. Desde primera hora de la mañana y, especialmente tras la misa de romeros celebrada en el Santuario de la Patrona, las inmediaciones de la Ermita ha congregado a miles de devotos, que han respondido a la llamada de la primera romería del año. La imagen de la Virgen del Mar ha llegado a la playa de Torregarcía al son de la música de la Banda Municipal y el baile de la agrupación folclórica Alcazaba y a las 12.30 horas se ha celebrado la solemne eucaristía en la Ermita, presidida por el obispo de Almería, monseñor Antonio Gómez Cantero. El sol ha sido un romero más, en esta jornada de alegría cargada de emociones y amor por la Patrona de la ciudad, que tras la misa, ha contado con la música y bailes del Grupo de Folclore Municipal Virgen del Mar. El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad Ciudadana, ha establecido un dispositivo especial en el que participan efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como una veterinaria municipal, sin olvidar otros servicios del Área de Cultura o de la Brigada de limpieza, señalización y obras. Además, también ha habido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Seprona, y Cuerpo Nacional de Policía. A ellos se ha sumado una ambulancia durante todo el servicio y la coordinación en caso de activación de emergencias para gestión de más recursos se ha realizado como siempre a través de Protección Civil de la Junta, Emergencias 112 y el 061. Alrededor de las 16.30 horas, la patrona ha emprendido el camino de regreso al Santuario con parada en las iglesias de El Alquián, La Cañada, Santa María de El Puche, Ermita de San Antonio de Los Molinos, Seminario, San José del Barrio Alto, y Plaza de San Sebastián. A partir de aquí, alrededor de las 19.30 horas, se procesionará a hombros la imagen por la Puerta de Purchena, calle Las Tiendas (parada en la Iglesia de Santiago), Plaza Flores, Plácido Langle, Plaza San Pedro (parada en la iglesia), Siloy, Real, Gravina, hasta la Plaza Virgen del Mar, donde se cantará el Salve, antes de entrar en su casa, el Santuario de la Virgen del Mar. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Lo que tienes que saber de la romería a Torregarcía del domingo