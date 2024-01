Almería Ampliar Así afecta la sarna a las residencias de mayores de Almería Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 15 de enero de 2024 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los datos reflejan que en 2022 se triplicaron los brotes respecto a 2021, y a mediados de 2023 y eran el doble La escabiosis o sarna, aunque no es una enfermedad de declaración obligatoria a nivel individual, se convierte en motivo de alerta en instituciones cerradas, según el protocolo de intervención establecido por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVEA) ante infestaciones por ectoparásitos. En este contexto, se considera un brote cuando se presentan dos casos relacionados en lugares como hospitales, guarderías, residencias de ancianos, albergues de inmigrantes, entre otros. La información recopilada mediante la aplicación RedAlerta y declarada al SVEA, consultada por Noticias de Almería, proporciona un panorama detallado de la incidencia de la escabiosis en Residencias de Mayores de la provincia de Almería en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2019 hasta el 13 de junio de 2023 a las 24:00 horas, con datos actualizados hasta el 31 de julio de 2023. La Tabla muestra el número de brotes y el total de personas afectadas por brote en dicho intervalo de tiempo: | Almería | Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Total | | Número de brotes | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | | Número de afectados | 19 | 0 | 40 | 100 | 53 | 212 |

*Datos a 31 de julio de 2023 La tabla refleja la variabilidad en el número de brotes y personas afectadas a lo largo de los años mencionados, destacando un incremento en el 2022 y una disminución en el 2023, según los datos disponibles hasta julio. Estos registros proporcionan una visión clave para comprender la incidencia de la escabiosis en Residencias de Mayores en la provincia de Almería durante el periodo especificado. Escabiosis La escabiosis, también conocida comúnmente como sarna, es una enfermedad de la piel causada por la infestación del ácaro Sarcoptes scabiei. Este diminuto ácaro excava túneles en la capa externa de la piel, donde deposita huevos y causa una reacción alérgica. La principal manifestación clínica de la escabiosis es la intensa picazón, que suele empeorar por la noche. Los síntomas de la escabiosis incluyen erupciones cutáneas, pequeñas protuberancias rojas y líneas finas que pueden ser difíciles de ver. La picazón intensa es una respuesta alérgica a los ácaros y a sus productos de desecho. Las áreas comunes afectadas suelen ser los pliegues de la piel, como entre los dedos, las muñecas, los codos, las axilas, la cintura y las áreas genitales. La sarna se transmite generalmente de persona a persona a través del contacto directo de piel con piel. También puede propagarse a través de la ropa de cama, la ropa y otros objetos personales contaminados. Aunque la escabiosis es altamente contagiosa, es tratable con medicamentos específicos, como cremas o lociones que contienen ingredientes como permetrina o ivermectina. Es importante recibir tratamiento adecuado para la escabiosis y seguir las indicaciones médicas para evitar la propagación de la infestación a otras personas. Además, es fundamental lavar la ropa de cama, la ropa y cualquier objeto personal que pueda estar contaminado para prevenir la reinfestación. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Mascarillas: Lo peor de la gripe está por llegar