Deportes 850 jugadores en la IV Preseason Cup del club de voleibol Mintonette lunes 19 de septiembre de 2022 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la competición celebrada el sábado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos Es el torneo con el que se da inicio oficiosamente a la temporada. El club MIntonette organizó el pasado sábado la cuarta edición de ‘Preseason Cup’, donde han participado más de 850 jugadores procedentes de una decena de equipos de la provincia y llegados de Murcia, Málaga, Granada y Alicante. Una auténtica fiesta del voleibol. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió por la tarde a la competición que se celebró en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y comprobó la ilusión y el talento de los jóvenes que disputaban sus partidos en categoría masculina y femenina. “Desde el Patronato Municipal de Deportes queremos agradecer este tipo de eventos que fomentan la cantera, en los que Almería demuestra una vez más ser una ciudad del deporte”, explica el concejal. El torneo se celebró en categorías desde alevín hasta juvenil, tanto en masculino como en femenino, en una jornada intensa que se disputó desde las nueve de la mañana y que finalizó a las diez y media de la noche con la entrega de premios a los dos mejores en cada categoría. Un sábado diferente en el que los jóvenes dejaron de lado otros planes para darse cita con la pasión que tienen por el deporte, en concreto, el voleibol. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

