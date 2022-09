Economía Almería pagó en Impuesto de Patrimonio más de 6,3 millones de euros en 2021 martes 20 de septiembre de 2022 , 07:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta mitad de año se ha recaudado más de 850.000 euros en la provincia El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes la sexta bajada de impuestos en Andalucía que contará con rebajas fiscales potentes muy vinculadas a las clases medias y trabajadoras y a la pequeña y mediana empresa y que hará que en el próximo año se queden en el bolsillo de los andaluces un total de 360 millones de euros para ayudarles a mitigar los efectos de la subida de los precios. Moreno ha anunciado que esta bajada incluye también la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía que, según ha explicado, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que se recauda en el conjunto de la Administración y que atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y el empleo e incentivará que las personas físicas establezcan su residencia fiscal en la comunidad andaluza. "Por tanto, producirá un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida por Patrimonio". Este impuesto es de los más selectivos, ya que solo se aplica a quienes poseen bienes por un montante superior a los 700.000 euros, descontando la vivienda habitual (hasta 300.000 euros), las deudas, y bienes artísticos o protegidos, pero en la provincia de Almería en 2020 supuso 5.877.580,02 euros, en 2021 fueron 6.645.232,54 euros. Si entramos en la comparativa a mitad de año, entre junio de 2020 y 2021 se produjo un incremento superior al 505%, de 38.237 euros a 231.654 euros, y a esa misma fecha de este año, el aumento es del 267%, alcanzando los 851.197 euros. De los 110 millones de euros aproximadamente que pagaron los andaluces por Impuesto de Patrimonio en 2021, fue Málaga con 38,4 millones la que lidera el ranking, seguida de Sevilla con 25,5 millones, después está Cádiz con 12,3 millones, le sigue Granada con 10 millones, en términos similares a Almería se encuentra Jaén con 6,7 millones, después está Córdoba con 6,15 millones, y acaba la lista Huelva con 4,2 millones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

