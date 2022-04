Capital 871.000 euros costará el socorrismo en las playas de Almería para 2022 y 2023 lunes 04 de abril de 2022 , 17:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nuevo contrato contempla cinco ámbitos temporales, amplia la prestación del servicio desde la Semana Santa y se extiende en el tiempo hasta el primer fin de semana de octubre El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, a la empresa ‘Cooperación 2005, S.L.’, por un periodo de dos años, los Servicios de Salvamento, Socorrismo y Primeros Auxilios en las playas de la ciudad de Almería, por un importe total de 871.198,78 euros. Licitado a finales del año pasado, el contrato incluye la prestación de los servicios de vigilancia de la seguridad de los usuarios en las playas, rescate en el mar, asistencia de primeros auxilios, asistencia social e información al usuario, todo ello dentro del horario establecido, mediante personal especializado, entrenado y cualificado. Las necesidades que se incorporan también a este contrato, de acuerdo al pliego de licitación, son las de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones asociadas a las actividades anteriormente descritas, como son las casetas de salvamento, los puntos de vigilancia (torres fijas y/o móviles), embarcaciones, banderas de señalización y materiales necesarios para la vigilancia y primeros auxilios a los usuarios. Temporadas y servicios ofertados

“El objetivo de este contrato sigue siendo el de ofrecer este servicio ampliado desde la Semana Santa y extendido en el tiempo hasta el primer fin de semana de octubre de los años 2022 y 2023”, ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, hoy en rueda de prensa para dar a conocer este y el resto de acuerdos adoptados, el pasado viernes, en la habitual Junta de Gobierno Local que celebra el Ayuntamiento de Almería. En ese objetivo y de acuerdo al pliego de condiciones técnicas y administrativas de este contrarro, el servicio de salvamento y socorrismo establece hasta cinco ámbitos temporales (temporadas) y quedará activado a partir de Semana Santa. El primer ámbito temporal de este contrato se extenderá desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección de la Semana Santa de los años 2022 y 2023, ambos incluidos, en horario de 12.00 a 19.00 horas. En las anualidades de 2022 y 2023, a partir del mes de mayo y hasta mediados del mes de junio, habrá socorristas en las playas todos los fines de semana en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas. Sería el segundo horizonte temporal que contempla el contrato. El tercer ámbito temporal que recoge este contrato se extiende durante dos meses y medio, entre mediados de junio hasta finales del mes de septiembre, prestándose este servicio diariamente y en horario ininterrumpido, entre las 12.00 y las 20.00 horas. Para los años 2022 y 2023 el servicio se continuará prestando todos los fines de semana (sábado y domingo) a lo largo del mes de septiembre y finalizando el primer fin de semana de octubre, en horario ininterrumpido, de 12.00 a 19.00 horas Por último, se establece un horario especial para la noche del 23 al 24 de junio (San Juan), prestando los socorristas servicio desde las 20.00 horas del día 23 hasta las 02.00 horas del día 24 de junio. Recordar además que los puestos de trabajo para cada una de las playas, diariamente, será de 30, cubriéndose con ello el ámbito geográfico de las playas de San Miguel-Las Conchas, El Zapillo-El Palmera, Nueva Almería, Costacabana, El Toyo, Retamar, San Miguel de Cabo de Gata, La Fabriquilla y La Almadraba. Tarimas duchas playas El Ayuntamiento adjudica, por 871.000 euros, los servicios de salvamento y socorrismo en las playas de Almería para 2022 y 2023 El nuevo contrato contempla cinco ámbitos temporales, amplia la prestación del servicio desde la Semana Santa y se extiende en el tiempo hasta el primer fin de semana de octubre El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, a la empresa ‘Cooperación 2005, S.L.’, por un periodo de dos años, los Servicios de Salvamento, Socorrismo y Primeros Auxilios en las playas de la ciudad de Almería, por un importe total de 871.198,78 euros. Licitado a finales del año pasado, el contrato incluye la prestación de los servicios de vigilancia de la seguridad de los usuarios en las playas, rescate en el mar, asistencia de primeros auxilios, asistencia social e información al usuario, todo ello dentro del horario establecido, mediante personal especializado, entrenado y cualificado. Las necesidades que se incorporan también a este contrato, de acuerdo al pliego de licitación, son las de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones asociadas a las actividades anteriormente descritas, como son las casetas de salvamento, los puntos de vigilancia (torres fijas y/o móviles), embarcaciones, banderas de señalización y materiales necesarios para la vigilancia y primeros auxilios a los usuarios. Temporadas y servicios ofertados

Igualmente en la Junta de Gobierno Local se ha acordado la adjudicación del contrato mixto de suministro y montaje de las tarimas de duchas en las playas urbanas, a la empresa 'Recreativos Acuáticos Horadada, S.L.', por un importe total de 50.941 euros.

