Capital El antiguo Colegio Virgen del Socorro será rehabilitado lunes 04 de abril de 2022 , 17:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión, en su primera fase, de más de un millón de euros, se prevé reparar la estructura y carpintería exterior, rehabilitar la cubierta y el cerramiento exterior y el acondicionamiento de la planta baja y del patio El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la firma ‘Javier Peña Arquitectos, S.L.P’. la redacción de proyecto, dirección de obra y responsable de contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro, en Pescadería. Con siete empresas concurriendo a esta licitación, la adjudicación se ha realizado por importe total de 51.485,50 euros. La portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, ha explicado hoy en rueda de prensa que se trata de un proyecto incluido dentro las actuaciones que se encuentran contempladas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado DUSI ‘Almería Ciudad Abierta’, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, dirigido a la rehabilitación y puesta en uso de este edificio, ubicado entre la Avenida del Mar y la calle Socorro, diseñado por el arquitecto Guillermo Langle en el año 1963. Un plazo máximo de seis meses tendrá el ahora adjudicatario para redactar un proyecto que contendrá las obras a ejecutar en esta actuación conteniendo trabajos puntuales de reparación de la estructura y de la carpintería exterior, la rehabilitación de la cubierta y de la totalidad del cerramiento exterior, además del acondicionamiento de la planta baja y del patio. La inversión municipal para esta actuación se ha estimado en algo más de un millón de euros. Será esta la primera fase de una actuación global dirigida a recuperar el uso de este edificio para la barriada de Pescadería, en particular, y para la ciudad en general. El inmueble ocupa una superficie de solar de 672 metros cuadrados de planta y cuenta con una superficie construida de 1.287 metros cuadrados, dividida en tres plantas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

