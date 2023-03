Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) 8M Paola Laynez Más artículos de este autor Por sábado 04 de marzo de 2023 , 09:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entramos en la semana en la que conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y, como cada año, desde el Ayuntamiento de Almería queremos ponerlo en valor. Hace unos días presentamos la campaña de actividades que, si bien ha arrancado ya con distintas charlas y coloquios, tendrá mañana en la X Carrera de la Mujer uno de los alicientes multitudinarios para encarar los próximos días con una intensa agenda en reivindicación de una igualdad real. La carrera popular contará con más de 1.800 participantes y tendrá su punto de salida, un año más, en Cortijo Grande, en lo que será una gran prueba lúdico festiva con la igualdad como meta. Si bien es cierto que en estas fechas se percibe más actividad, desde el Ayuntamiento trabajamos los 365 días del año en pro de la igualdad, con un papel muy importante de los tres centros municipales de la Mujer (Centro, Cortijo Grande y Los Molinos), donde ofrecemos información y asesoramiento, además de otras muchas actividades. El 8M es un magnífico altavoz para continuar reclamando una igualdad real. Por eso, bajo el lema ‘Hombres, mujeres, al final somos iguales’, hemos programado más de una decena de actuaciones que puedes ver en mujeralmeria.es con las que queremos dar visibilidad a un derecho que, pese a estar reconocido desde hace muchos años en la Declaración Universidad de los Derechos Humanos y, por supuesto, en nuestra Constitución, sigue sin tener los efectos prácticos deseados. Se ha avanzado mucho, se han roto muchos techos de cristal y el empoderamiento ha llegado para quedarse, como podremos comprobar el próximo día 7 en el Círculo Mercantil durante la entrega de reconocimientos a ocho mujeres y colectivos sociales con una trayectoria ejemplar en favor de la igualdad y los derechos de las mujeres, pero no es suficiente. Por eso, estos días haremos también mucho hincapié en los más jóvenes a través de ese fantástico proyecto que es ‘Mujer tenías que ser’ del IES Maestro Padilla. Porque para recoger primero hay que sembrar y educar en la igualdad es fundamental para que las generaciones futuras normalicen lo que, por desgracia en muchos ámbitos áun no lo es: que a igualdad de deberes, igualdad de derechos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 30 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)