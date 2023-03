Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 8M: Estas son las mujeres galardonadas por el Ayuntamiento miércoles 01 de marzo de 2023 , 20:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer tendrá lugar el martes, 7 de marzo, en el Círculo Mercantil El Ayuntamiento de Almería conmemora este año el Día Internacional de la Mujer con más de una decena de actividades bajo el lema ‘Hombres-Mujeres, al final somos iguales’. Entre ellas, destaca por su emotividad y simbolismo el acto institucional de entrega de galardones a ocho mujeres o colectivos “que han destacado en distintas facetas profesionales o sociales, reconociendo su contribución social o trayectoria profesional”, señala la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez. Unos galardones que han sido propuestos por el Consejo Local de la Mujer y que se entregarán el martes 7 de marzo, a partir de las 17.30 horas, en el Salón Noble del Círculo Mercantil, en un acto que estará presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez. Las galardonadas son: - Categoría Trayectoria Profesional: Carmen María Martínez Morales. Intendente Mayor de la Policía Local de Almería. Pionera y referente femenino en el Cuerpo. Organizó los servicios policiales de los Juegos Mediterráneos Almería 2005. Cuenta con una alta preparación jurídica (Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada) y con Estudios de Postgrado como Especialista en Violencia de Género por la Universitat de Valencia. Merecedora de otros reconocimientos como ‘Almeriense Ideal 1995’ y medallas al Sacrificio y al Mérito Policial, Medalla de las Policías de Andalucía y de la Unión Nacional de Policía. - Categoría Solidaridad: Laura Negrillo López. Coordinadora provincial de Voluntariado y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía de 2015 a 2019. Ha demostrado en su trayectoria ser una persona de extraordinaria vocación e implicación social, colaborando con el movimiento de voluntariado almeriense, lo que propició que durante su etapa como coordinadora se dotara de una especial relevancia al sector en Almería. Gran activista sindical y luchadora a favor de los trabajadores, en especial defendiendo los derechos de las mujeres. Ha colaborado de forma activa y permanente en distintos proyectos solidarios en los barrios más desfavorecidos, centrándose en actividades con la comunidad gitana en el barrio de Los Almendros o los presos de la cárcel de Almería en proyectos de educación, concienciación y reinserción. - Categoría Deporte: Alejandra Gálvez Miras. Nacida en Almería en 1977, practicó natación, balonmano, gimnasia artística y tenis antes de decantarse finalmente por el atletismo. En categoría infantil y cadete (12-15 años) batió los récords de España en pruebas combinadas y fue campeona de España en varias ocasiones hasta los 18 años, siendo internacional con la selección española en una ocasión. Detuvo su carrera deportiva mientras cursaba estudios de Medicina en Madrid para después retomarla, compaginándola con su trabajo como médica de aparato Digestivo en el Hospital Universitario Torrecárdenas y responsable de la Unidad de Endoscopia Digestiva, y con su familia, a la que ha contagiado sus valores por esta disciplina. Volvió a la pista, 16 años después de haberlo dejado, en el año 2017, con 40 años, en categoría máster (o veterana), progresando cada año hasta batir varios récords de España en categoría F40 en 800 y pudiendo competir en categoría absoluta, con la élite nacional tanto en 800 como en 1.500 metros lisos. Actualmente, tiene el récord de 800 m en categoría F40 en pista cubierta; el récord de España de 1.500 m en categoría F45, y el récord del mundo (batido en dos ocasiones este invierno) de 800 m en pista cubierta. - Categoría Comunicación. Isabel Jiménez Pedrosa. Comenzó su carrera de Periodismo con el objetivo de trabajar en la prensa, no obstante, aunque trabajó para distintas publicaciones escritas, su trayectoria profesional la inició en televisión. Debutó en Telecinco para después pasar a Antena 3, donde se ocupó de realizar reportajes periodísticos de investigación en el programa ‘A fondo’, y tiempo más tarde se encargó de presentar esporádicamente la edición matinal de Antena 3, así como de llevar a cabo importantes coberturas informativas. En 2008, durante las vacaciones estivales de Matías Prats, Jiménez se puso al frente de las cámaras y debutó como sustituta del presentador en el noticiario del canal. Actualmente, es copresentadora de la edición de sobremesa de Informativos Telecinco. - Categoría Investigación: Antonia Garrido Frenich. Licenciada en Química por la Universidad de Granada (1991) y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Almería (1994). Toda su actividad académica y científica la ha desarrollado desde la Universidad de Almería, en la que además ha ostentado diferentes cargos de gestión como Secretaria de departamento, Directora de Secretariado y Secretaria de la Comisión Bioética. Cabe destacar que aparece en el “Ranking of the World Scientists” de la Universidad Stanford (California), donde se encuentran los investigadores más influyentes del mundo. Ha sido responsable del Máster oficial sobre control de residuos plaguicidas y coordinadora de dos programas de doctorado con mención de calidad. Pertenece al grupo de investigación FQM- 170, química analítica de contaminantes, cuya línea de investigación principal son la seguridad y la calidad alimentaria, el control ambiental, técnicas de cromatografía, espectometría de masas y metabolómica. - Categoría Cultura y Educación: Kina Jiménez. Comenzó su andadura como profesora de baile desde bien temprano en el Grupo de Coros y Danzas. A sus 30 años, realiza su formación en el Conservatorio de Danza de Málaga. Posteriormente comienza a trabajar en el Real Conservatorio de Música y Danza de Almería, tomando grandes decisiones en los claustros, como la separación de las aulas de música con las de danza. Kina ha estado más de 20 años dando clase en el conservatorio, estando actualmente jubilada, y es la figura clave de la danza en Almería durante las últimas décadas. Es una persona querida y admirada por varias generaciones de alumnas de Danza, las cuales aprendieron mucho con ella. Vive un momento glorioso, puesto que el nuevo Conservatorio de Danza de Almería que está en una fase de construcción avanzada, llevará su nombre. - Categoría Emprendimiento: María Almazán Berenguel. Emprendedora con 21 años de edad y apasionada por la moda, estudia en la actualidad Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Almería. Compagina sus estudios con su formación en Diseño de Moda a través del centro ‘TEM Susana Lirola’, dirigido por la conocida diseñadora almeriense. Participó en el proyecto de la Universidad de Almería de mentorización dentro del programa ‘Matilda Emprende’, contando como mentora con la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería, Amalia Salvador. La idea de su proyecto empezó en 2020 en mitad del confinamiento, cuando empezó a leer libros de sostenibilidad y medio ambiente. De esa idea nació ‘Mabblue’, una marca de moda sostenible que tiene como base la necesidad de cambiar el mundo de la moda y el modelo de consumo en el que vivimos. (@mabblueshop Instagram). Todo se fabrica de forma artesanal en Almería y el objetivo del proyecto no es solo la creación y desarrollo de una marca comercial, sino de una comunidad que dé visibilidad al problema real que tenemos hoy en día, dado que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. En su corta trayectoria empresarial, ya ha sido merecedora de varias distinciones que ponen en valor su esfuerzo y dedicación. - Categoría Lucha por la Igualdad: RedMadre Almería. Red solidaria de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. En RedMadre atienden y acompañan de forma personalizada, a toda mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda con su embarazo. RedMadre explica su labor en la realidad social de que la desigualdad económica y laboral que afecta a las mujeres se acentúa con la maternidad, en especial con las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. RedMadre Almería, integrada en la Fundación RedMadre, fue creada en el año 2008 y desde entonces ha atendido alrededor de un millar de madres embarazadas y madres recientes en situación vulnerable. Programa de actividades El programa de actividades en torno al 8M incluye este año charlas informativas, coloquios y mesas redondas, actividades culturales y deportivas y visitas teatralizadas, junto al acto institucional de entrega de galardones. La campaña sobre la que giran todas las actividades programadas, con el eslogan ‘Hombres, Mujeres al final somos iguales’, será visible a través de mupis, prensa, lonas y redes sociales… entre los días 27 y 13 de marzo e irá acompañada también de un vídeo que reclama una igualdad real. Cronológicamente, mañana, 2 de marzo, en colaboración con el Departamento de Derecho de la Universidad de Almería, el Ayuntamiento organiza una jornada informativa bajo el título “Prevención y detección de distintas manifestaciones de la Violencia de Género”, que tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música y Artes, a las 9.00 horas. Los días 3 y 4 de marzo el Teatro Apolo acogerá la celebración del décimo encuentro de tunas femeninas, con tunas procedentes de diferentes ciudades de Andalucía (Granada, Sevilla) y del resto de España (Salamanca, Valencia o Barcelona, entre otras). Además, está prevista la participación en este encuentro de la Tuna Femenina de Maastrich (Países Bajos) y la Tuna Femenina de Eindhoven (Holanda). La entrada para asistir es de 10 euros, recaudación que tiene carácter solidario destinada a Manos Unidas. También a partir del día 3, y hasta el día 8 de marzo, se visibilizará la celebración del Día Internacional de la Mujer con la iluminación de las principales fuentes ornamentales de la ciudad de color violeta. Simbólicamente, tendrá lugar un acto de inauguración de las mismas, en la Fuente del Remador del Parque Nicolás Salmerón, con la participación del resto de administraciones e instituciones de la ciudad para visibilizar una ‘Almería unida por la igualdad’. Será a las 19.30 horas. El domingo 5 de marzo, se celebrará la Carrera Solidaria de la Mujer, que este año alcanza su décima edición. El plazo de inscripción estará abierto hasta el jueves 2 de marzo en mujeralmeria.es o cdnexa.es. El precio es de 10 € para los adultos, siendo uno solidario, y tres euros para la carrera infantil, inscripción que irá destinada íntegramente a la causa solidaria que cada año tiene esta carrera. En este caso, el dinero recaudado irá a parar a la Asociación de Mujeres de la Pesca de Almería ‘Galatea’. El 6 de marzo se celebrará una nueva jornada informativa bajo el título ‘Marzo con Nombre de Mujer’, en colaboración con el proyecto ‘Universo Mujer tenías que ser’ del I.E.S. Maestro Padilla, a las 10.30 horas en la Escuela Municipal de Música. Mesa redonda en la que participarán, entre otras, mujeres que hoy desempeñan su labor profesional en Cuerpos de Seguridad como Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Legión o periodistas. El día 7 de marzo tendrá lugar el acto institucional de entrega de galardones y el jueves, 9 de marzo, a las 12.00 horas, se celebrará la entrega de premios del IV Concurso Intercentros ‘Dale al arte por la igualdad’ en la Escuela de Artes. En esta edición, los alumnos participantes de los centros escolares de infantil, primaria y secundaria, han tenido que crear un diseño de vestuario inspirado en un cuadro o escultura de una mujer artista. Una iniciativa realizada en colaboración con el IES Maestro Padilla, a través de su proyecto ‘Universo: Mujer tenías que ser’. En el marco de las jornadas informativas que incluye este programa, para el día 10 se ha organizado una charla bajo el título “Por una igualdad real”, impartida por la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, en el I.E.S. Los Ángeles. Para el día 12 de marzo se ha diseñado una visita teatralizada al Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería, bajo el título ‘Con ojos de Mujer’. Habrá disponibles dos pases, el primero a las 10.30 y el segundo a las 12.00, con una participación máxima de 70 personas. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas hasta completar aforo en los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería. Además, en colaboración con el Área de Cultura y Educación, se va a llevar a cabo la exposición ‘Mujer y Arte’, donde participan 86 mujeres afincadas en Andalucía. 