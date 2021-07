9 días sin fallecidos pero 176 contagios por covid-19

6178 | Dany - 15/07/2021 @ 13:01:50 (GMT-1)

Ohhhh, que cantidad de argumentos los suyos!!! Según usted, Cuba es una dictadura porque apaga internet. Entonces según esta idea, EEUU es una dictadura porque es el país que más páginas web tiene bloqueadas en el mundo. Según usted, Cuba es dictadura porque detuvo a una youtuber. Entonces EEUU, Colombia, Chile, etc son dictaduras también porque ellos no solo los detienen sino que los matan a tiros en sus casas y en sus calles. Mire, dejé el descaro que la represión en Cuba es niño de teta al lado de la que hacen los modelos de escuadra y las brigadas antimotines del mundo capitalista. Y afinque el culo que este planeta no lo va a joder Cuba y su sistema político, lo va a joder el capitalismo salvaje que mata a Miles en un día y destruye medio planeta en un año. En Cuba nadie muere sin cuidados médicos y eso que no puede usar la moneda mundial para comprar nada por el bloqueo. EEUU que imprime esa moneda, tiene centenares de Miles de muertos por covit. Deje los embustes que todo el mundo sabe que las televisorad y medios de prensa de este mundo responden a sus dueños,no al sentir de sus pueblos. Eres tronco de mentiroso