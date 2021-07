Sucesos La Policía Nacional detecta un nuevo timo en Almería jueves 15 de julio de 2021 , 12:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional en Almería ha detectado una nueva modalidad de estafa que se está intentando cometer en la capital, ante lo cual aconseja poner en marcha cuantas acciones preventivas sean necesarias para impedir dichos delitos, y con carácter inmediato, poner en conocimiento de la Policía Nacional los hechos para su investigación.



Tanto el día 13, como en el día de ayer, se han producido numerosas denuncias en esta Comisaría por parte de personas octogenarias que comunicaban que habían recibido una llamada telefónica en su teléfono fijo por parte de un varón que se hacía pasar por Policía Nacional, el cual le informaba que su hijo/a había provocado un accidente, matando a una persona y que por ese motivo se encontraba en la cárcel, alegando que sus hijos además tenían lesiones graves y no podían hablar. Tras esta primera llamada recibía otra por otra persona que decía ser el Comisario de Almería, el cual les pedía una fianza de 15.000 euros en unos casos y hasta 25.000 euros en otros, para poner en libertad a su hijo/a.



Una de las ancianas que recibió esta llamada les manifestó que no disponía de ese dinero, solo de 2.000 euros, accediendo los estafadores a aceptarlos en pago de esa fianza, junto con todas las joyas que les pudiera dar.



Mientras la víctima se encontraba hablando con el supuesto Comisario un hombre llamó a su puerta, diciéndole que iba a recoger la fianza, entregándole la mujer los 2.000 euros y varias joyas.



Además de este caso, la Comisaría recibió varias llamadas al Centro CIMACC 091alertando de hechos con el mismo modus operandi.



Los agentes se desplazaron a uno de los domicilios donde se encontraba uno de los estafadores, alertados por la hija de una de las víctimas, pero a su llegada el mismo había huido.



Según la testigo, se trata de un varón de unos 40 años, al parecer de origen suramericano, con el pelo corto y negro, que vestía camisa a cuadros blancos y azules y pantalón marrón claro.



Desde la Comisaría de Policía Nacional en Almería se pretende hacer hincapié en la vulnerabilidad que presentan nuestros mayores, y en la actuación cautelosa ante las acciones delictivas que colocan a estas personas como víctimas.



Así como recordar que por parte de la Policía nunca se solicitará dinero, ni cualquier otro método de pago ni para fianzas, ni para otros extremos.



Ante cualquier sospecha sobre actuaciones de este estilo, o de similar naturaleza, como falsos revisores del gas, falsos técnicos de empresas suministradoras de luz y compañías telefónicas, o vendedores puerta a puerta de productos milagrosos, cualquier llamada telefónica sospechosa, la Policía Nacional aconseja la denuncia de los hechos mediante una llamada al número de emergencias 091, mantener la calma en todo momento, intentar localizar a la persona de la que hablan, en este caso hijos/as de la víctima, y sobre todo nunca realizar pago alguno, y en el caso de haberse cometido el delito, la denuncia presencial en dependencias policiales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.