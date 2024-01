Economía Ampliar 9.600 alojamientos turísticos en Almería tendrán nueva regulación Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por miércoles 31 de enero de 2024 , 19:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La finalidad principal es proporcionar un control que esté sujeto a las mismas normativas que rigen los servicios hoteleros Con el objetivo de impulsar y mejorar el sector turístico en la provincia, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado la aprobación de un decreto ley destinado a la regulación de las viviendas turísticas. Esta medida impactará en los aproximadamente 9.600 alojamientos de este tipo que existen en la provincia de Almería. José Vélez, delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Almería, explicó que la finalidad principal es proporcionar un control que esté sujeto a las mismas normativas que rigen los servicios hoteleros. Además, se busca otorgar a los ayuntamientos la capacidad de regular estas viviendas, ya que son ellos quienes están más familiarizados con el territorio. Vélez destacó la importancia de implementar inspecciones para garantizar la calidad de este tipo de alojamientos. "Al final es dotar también de un control que esté de alguna manera sujeto también a los mismos controles que puedan tener los servicios hoteleros y sobre todo dar también capacidad a los ayuntamientos para poder regular, porque al final quien está en el territorio son los propios ayuntamientos", afirmó José Vélez. El delegado de Turismo también resaltó el crecimiento del 20% experimentado con respecto al año 2022 en el número de viviendas de uso turístico en la provincia. Hizo hincapié en la importancia de fortalecer este tipo de alojamiento turístico, especialmente en las zonas interiores, como una estrategia para impulsar la oferta turística de los pueblos, contribuyendo así al desarrollo económico local. Con estas medidas, se busca no solo regular el sector, sino también elevar la calidad de las viviendas turísticas en la provincia de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Ayuntamiento de Adra bonifica a seis nuevas viviendas turísticas