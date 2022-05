Capital 900 escolares en el octavo Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado martes 17 de mayo de 2022 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Agricultura, Juan José Segura, ha presentado esta nueva edición de “la fiesta del consumo saludable”, que se celebrará en el Auditorio Maestro Padilla con un “festival de premios y un rico desayuno” “Recuperamos la fiesta del consumo saludable. La fiesta de la Almería más sana, la del contagio de los mejores hábitos entre los almerienses más jóvenes que es sinónimo de éxito presente y, sobre todo, éxito futuro”. Con estas palabras el concejal de Agricultura, Juan José Segura, ha presentado este martes el octavo Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado, que bajo el lema ‘Sumérgete en un mar de vitaminas’, reunirá el próximo miércoles, 25 de mayo, desde las 10.00 hasta las 13.00 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla a un total de 859 escolares de 13 centros de la capital. Segura ha explicado que se trata de una jornada lúdica en la que los escolares podrán “aprender a comer sano, aprender a disfrutar de lo que se produce y pesca en Almería, sacar músculo porque somos una provincia y una capital campeona en la producción de lo más sano de nuestra despensa y, en definitiva, disfrutar de charlas con quienes, de forma divertida, explicarán cómo crecer más sanos y fuertes”. En este sentido, el concejal de Agricultura, acompañado por varios de los colaboradores del evento, ha detallado que los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria que se den cita en el Auditorio el próximo 25 de mayo asistirán a charlas a cargo de nutricionistas, también a “un festival de premios”, con motivo del concurso de dibujo que sobre hábitos de consumo saludable se celebra previamente entre los centros educativos, de un desayuno saludable en el que habrá sandía, tomates, gazpacho… En definitiva, “lo mejor de la despensa de cada uno de nuestros colaboradores”. Los centros que participarán en esta actividad serán el CEIP El Puche, San Vicente, San Bernardo, El Arcángel, Alfredo Molina Martín, Madre de la Luz, Colonia Araceli, Adela Díaz, Francisco de Goya, Ginés Morata, San Fernando, Sagrada Familia y Virgen del Mar Cabo de Gata. Todos ellos tendrán la oportunidad de aprender de grandes productores almerienses, “a los que debemos que el nombre de nuestra tierra se conozca en los cinco continentes y sea sinónimo de salud y primera calidad”. Es por ello que Segura ha agradecido la colaboración de CASI, Cajamar, IPP 71 Organización de Productores Pesqueros de Almería, Asociación de Mujeres de la Pesca GALATEA, Vega Cañada, SA, FASHION, Tomate la Cañada, BIOSABOR, CAPARRÓS NATURE, UNICA GROUP, y Hortícola IKERSA, además de la de VITHAS Hospitales y Congresur Organización Profesional de Eventos. “Entre todos queremos que esta octava edición del Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado vuelva a ser un éxito no sólo de participación sino de difusión y divulgación de todo lo bueno que tiene Almería”, ha asegurado. Por su parte, el presidente de CASI, Antonio Bretones, que ha acompañado al concejal en la presentación, ha manifestado que “como una de las empresas agroalimentarias más grandes de Europa que somos es un orgullo inmenso poder colaborar en iniciativas como esta para incentivar hábitos de vida saludable”. También ha estado presente en la presentación la vicepresidenta de CASI, Bienvenida Pascual; y Borja del Hoyo, responsable de Personas de VITHAS. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

