Capital Laynez animaa denunciar los delitos de odio en la lucha contra la LGTBIfobia martes 17 de mayo de 2022 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la concejala de Igualdad ha inaugurado la II Mesa Redonda ‘No + Odio’ a la que han asistido más de 140 alumnos de tres institutos La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha animado a más de 140 alumnos del IES Maestro Padilla, IES Alhamilla e IES Alhadra a “ser héroes y heroínas” en la lucha contra la LGTBIfobia. Es decir, a denunciar cualquier delito de odio dirigido a cualquier persona con motivo de su orientación o identidad sexual. Así lo ha apuntado en la inauguración de la II Mesa redonda ‘No + Odio’ que, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ha reunido en el salón de actos de la Casa de las Mariposas a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de tres centros educativos de la capital en el marco del proyecto ‘Universo: Mujer tenías que ser’ promovido desde el área de Igualdad del IES Maestro Padilla. La intendente mayor de la Policía Local de Almería, Carmen Martínez, el educador y difusor científico de la UAL especializado en el colectivo LGTBI+, Alejandro Granero Andújar, Luz María García, de la Asociación Almería con Orgullo, Beatriz Maldonado de Chrysallis, y Antonio Ferre de Colega han conformado una mesa redonda dirigida a formar e informar sobre homofobia, transfobia y bifobia con el objetivo de dar herramientas a los jóvenes para poder combatirlas “con información y con formación”, ha subrayado la concejala. Para Laynez “todos podemos ser héroes o heroínas, todos tenemos la responsabilidad de hacer lo posible para erradicar situaciones de odio o violencia por razones de orientación sexual, todos podemos hacer algo para, a través del lenguaje, dejar atrás estereotipos que pueden hacer daño, desencadenar desinformación y llevar a equívocos”, ha insistido, a la par que ha animado a los jóvenes de los tres centros educativos a denunciar cualquier delito de odio por orientación sexual tanto si son víctimas como testigos. Objetivo: erradicar la violencia “Una sociedad madura es una sociedad inclusiva, una sociedad en la que se respeta a todos y no se buscan ni señalan las diferencias, sino los puntos en común”, ha defendido antes de dar algunos datos del Observatorio Andaluz contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia como que “el 64% de las agresiones sufridas por condición sexual las reciben los hombres homosexuales” y que de ellas, “el 30% son en espacios públicas y el 27% a través de las redes sociales” o como que el “42% de las víctimas son menores de 30 años y casi el 70% de las víctimas no denuncia por miedo a represalias”. Con el ánimo de modificar esas cifras y reducir al máximo cualquier acto de violencia o de falta de respeto hacia otro por su identidad sexual, la mesa redonda, que ha incluido también el testimonio de algunos alumnos, la concejala ha hecho hincapié en la necesidad de “no quedarse de brazos cruzados”. La intendente mayor de Policía Local ha planteado, asimismo, qué situaciones son las más habituales y ha explicado el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes de dar la palabra a los otros componentes de la mesa que han acercado la transfobia, la bifobia y la homofobia a los alumnos desde distintos puntos de vista y situaciones reales. Todo, con el objetivo de “crecer como personas” y de apostar por el respeto a todos, han concluido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

