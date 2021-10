A Ferrer Tesoro se le "olvida" Almería en la defensa de los PGE en la Comisión de Interior

La diputada del PSOE de Almería mantiene que el Gobierno de Sánchez es “capaz de crecer y dar esperanza”, en lugar de limitarse a “abrir el paraguas hasta que escampe, como hizo la derecha en la crisis económica”







La diputada del PSOE de Almería Sonia Ferrer Tesoro ha defendido los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que ha elaborado el Gobierno de Pedro Sánchez y que se están debatiendo ahora en la Cámara Baja. Como portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Interior, la diputada socialista ha instado a los representantes del Partido Popular a que elijan “entre confrontación o arrimar el hombro”. “Elijan entre reproches de titular y poco más o aprovechar el momento que nos dan estos presupuestos”, ha exhortado.

En su defensa de los PGE en materia de Interior, no mencionó la deuda que este Ministerio tiene con su provincia, fruto de inversiones comprometidas para ser ejecutadas en 2021 y que no se han hecho, y que no aparecen o lo hacen con cuantías irrisorias en los de 2022. Ferrer Tesoro se preguntó “¿De qué van estos números realmente? Pues de algo tan tajante como sencillo: lo quieran o no entender las señorías de la oposición, estos PGE van a situar a las personas por encima de los intereses de uno u otro partido”, pero eludió recordar que en materia de seguridad solo se destinan 50.000 euros para remodelar cuarteles de la Guardia Civil -se prometió uno nueva para Níjar, por ejemplo, del que no hay ni rastro- y no tiene en cuenta la necesidad de construir por ejemplo la comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar, o la reforma o construcción de una nueva en la capital almeriense.

De otro lado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) contemplaba, en 2021,1,4 millones € para el segundo plan de reformas en instalaciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, plan que culminará en 2022 con otra inversión de 1,7 millones €. En los PGE para 2022 vuelve a colocarse la misma partida no ejecutada en 2021.



Como hemos indicado los PGE 2021 también contemplaba una partida inicial de 150.000 euros para el nuevo edificio de la comisaría provincial de Almería, proyecto que se iniciaría en 2022 con un horizonte de finalización en 2025 y que contaba con un presupuesto de 2,3 millones de euros, pero del que no solo no se hizo nada, es que ahora no aparece en el presupuesto de 2022. Igualmente, estaba prevista la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Huércal de Almería (inicio en 2023 y finalización en 2025) con un presupuesto de 900.000 euros, pero a pesar de esas fechas, lo cierto es que se recogía en el de 2021, no se hizo nada, y en el 2022 no se detalla nada al respecto.



Ferrer Tesoro ha ironizado sobre la posición de los ‘populares’, afirmando comprender la situación en la que se encuentran. “De verdad que entiendo esa oposición que desde el PP y sus allegados ideológicos se hace a estos presupuestos; de verdad que sí, porque tiene que ser muy duro para ustedes ser testigos de cómo en una crisis de las proporciones a la que nos hemos enfrentado a raíz de la pandemia, nosotros somos capaces de crecer y dar esperanza, y no limitarnos a abrir el paraguas hasta que escampe, como ya hicieron ustedes en la crisis económica que les tocó gestionar y que hicieron pagar a las clases medias de este país”, ha afirmado.



La diputada almeriense ha hecho un rápido repaso a los principales capítulos de la intervención que, minutos antes, había compartido con los miembros de la Comisión la subsecretaria de Estado de Interior, Isabel Goicoechea Aranguren. En este punto, ha puesto en valor que “este proyecto de PGE contempla la incorporación de 4.843 nuevos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para este año, y la incorporación de 2.030 nuevos efectivos de Instituciones Penitenciarias”.