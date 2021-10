Ferrer Tesoro defiende en el Congreso que no se prohíban los homenajes a etarras

viernes 01 de octubre de 2021 , 06:00h

Como portavoz de los socialistas que se han opuesto a la iniciativa de Ciudadanos en ese sentido

La diputada del PSOE de Almería Sonia Ferrer Tesoro ha sido la encargada de oponerse desde la tribuna del Congreso, en sesión plenaria, a la Proposición no de Ley relativa a la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista ETA. presentada por el grupo de Ciudadanos para contra los homenajes a terroristas como los que se dan con cierta frecuencia en el País Vasco.

El pleno contó con 129 diputados presentes y 221 votaron de modo telemático, y los apoyos a la propuesta de Ciudadanos contó con 33 votos presenciales y 121 telemáticos, mientras que los noes fueron 96 presenciales y 97 telemáticos, y tres abstenciones telemáticas.

Así, aunque Ferrer Tesoro calificó de “intolerable” y “demencial”, así como de “humillación” a las víctimas, todos esos actos, posicionó a los socialistas en contra de impedir esos homenajes.

La diputada defendió “legislar eficientemente y proteger la memoria de las víctimas del terrorismo”, pero no hizo ninguna propuesta al respecto, ni anunció que su partido fuese a hacerlo.

En una intervención en el Congreso de los Diputados a raíz de una proposición no de ley relativa a la “a la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista ETA”, la diputada socialista ha criticado duramente la actitud de Ciudadanos, como grupo proponente, instando a sus representantes a que “en vez de enfrentar y pedir imposibles”, ayuden a “rebajar el clima de crispación y proponer alternativas viables”.

Ferrer Tesoro ha preguntado desde la tribuna al portavoz de Ciudadanos “qué buscan realmente”: “¿Más confrontación, un mayor uso de las víctimas para arrancar más titulares o sólo quieren la palmadita en la espalda de su refugio natural, el PP, antes de que termine de exprimirse esa naranja a la que poco jugo le queda?”.

La diputada por Almería ha puesto en valor los logros conseguidos en la última década contra el terrorismo contando su propia experiencia personal. “Cuando yo tenía la edad que tiene mi hijo ahora, lo normal que podías ver en el informativo de la tele era un atentado, víctimas, dolor y una sociedad horrorizada a la par que atemorizada; y fíjese si han cambiado las cosas que hoy mi hijo no sabe qué es ETA, qué es un atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil, contra un autobús lleno de militares y tantos otros episodios que a mi generación se nos quedaron grabados para toda la vida en la memoria”, ha expuesto ante la Cámara.

Ferrer Tesoro ha defendido que, frente a la violencia, el “arma” con la que cuentan los diputados es “legislar, pero sin violar los derechos fundamentales que también nos marca la Constitución” y, en referencia a la carta magna, ha hecho hincapié en que “la pluralidad es la mejor de las herencias que nos ha dejado la Constitución Española de 1978, que es a la que nos debemos, y la mejor herramienta para sacarle todo el rendimiento posible a esa pluralidad es el consenso y no la confrontación, ayudar a convivir y no a radicalizar posturas, a unir y no a romper”.

Ferrer Tesoro ha dejado claro que la postura del PSOE es contraria y de absoluto rechazo a estos actos de homenaje, señalando que tiene que haber la “misma intolerancia contra los que invaden el espacio público, nuestras calles, con cualquier acto de enaltecimiento de la violencia, de su recuerdo, ya sea terrorista, fascista, xenófoba u homófoba”, recordando en alguno de los pasajes de su intervención la reciente concentración neonazi en el barrio madrileño de Chueca.

“¿No comprende que los que organizan los despreciables recibimientos a terroristas sólo buscan que personas como usted –refiriéndose al portavoz de Ciudadanos– y los otros de su arco ideológico les faciliten nuevos espacios en medios de comunicación, espacios con los que sobrevivir en una sociedad que, en Euskadi, le aseguro, avanza más en el camino de la reconciliación que en el de sacar los fantasmas del pasado para mantener la confrontación? Dejen ese camino, las propias víctimas no quieren ser utilizadas”, ha recordado.