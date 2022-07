Sociedad Ampliar A Melilla en avión por 29 euros Escucha la noticia El periodo de compra comienza hoy y estará vigente hasta el 31 de julio y se podrá volar desde el 19 de septiembre al 31 de marzo de 2023 Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, lanza hoy y hasta el 31 de julio una promoción de precios para los vuelos que tienen origen o destino Melilla. La compañía oferta los trayectos desde 29 euros para los no residentes y desde 11.86 para los residentes. Las fechas para poder volar son desde el 19 de septiembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Además, estas tarifas no tienen restricciones de fechas, por lo que también están vigentes durante los puentes y las Navidades, simplemente limitadas a la disponibilidad existente para cada día. Los billetes se pueden comprar desde hoy en www.iberia.com y en agencias de viajes. La oferta que hoy lanza Air Nostrum va a permitir viajar entre Melilla y Sevilla, Granada. Almería y Málaga desde 29 euros de media por trayecto. Para los residentes de la ciudad autónoma con vuelos de origen Melilla el precio es de 11.86 euros y el precio del ida y vuelta comienza en 25.20 euros. En los vuelos que conectan Melilla con Barcelona y Madrid la promoción empieza en los 49 euros de media por trayecto para los no residentes. En el caso de tener la condición de habitante de Melilla el precio desciende hasta los 16.86 euros en los vuelos que parten de Melilla y desde 42.28 en los vuelos de ida y vuelta. Air Nostrum, compañía líder Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. Opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum. Conecta 59 destinos en 8 países de Europa y Norte de África con su flota de 46 aviones de nueva generación. Cuenta con 1.300 empleados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)