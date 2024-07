A partir del lunes podrás canjear tu entrada por pulsera en el festival que está revolucionando la inclusión

martes 30 de julio de 2024 , 18:23h

Poco más de dos semanas restan para que la séptima edición de Cooltural Fest alce el telón con la fiesta de bienvenida del 15 de agosto y el multipremiado festival almeriense ultima los preparativos con la satisfacción de las excelentes expectativas que se dibujan en el horizonte. En cuanto al número de abonos esta semana se ha superado la cifra de los 15.000, aprovechando así el importante incremento de espacio del nuevo Recinto de Conciertos, que garantizará más comodidad y servicios para los coolters, que esperan con ganas esta nueva cita organizada una vez más por Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Los compradores de abonos de Cooltural Fest podrán canjear ya su entrada por la pulsera correspondiente a partir del próximo lunes, 5 de agosto, en la Oficina Municipal de Turismo que se encuentra en el Paseo de Almería. Concretamente, la semana que viene será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y el sábado, día 10, solo en horario de mañana. También seguirán habilitadas desde el lunes 12 al miércoles 14 en horario de mañana y tarde y el jueves, 15 de agosto, solo en el de mañana.

Mikel Izal, La Oreja de Van Gogh, Amaral, Dani Fernández, Two Door Cinema Club, Los Planetas con su Super 8… Así hasta casi un centenar de nombres propios que no solo actuarán en el Recinto de Conciertos del Ferial (16 al 18 de agosto), sino también en la fiesta de bienvenida del día 15 en el Parque de las Almadrabillas, bajo el imponente Cable Inglés, en el ‘Escenario Playa’ de conciertos diurnos junto al mar Mediterráneo en la Faluca, en el centro de la ciudad con la Ruta Gastromusical, con el ciclo ‘Cooltural Kids’, dedicado especialmente a ‘peques’ de la casa y con una fiesta de clausura el 24 de agosto, también en la Faluca.

Hay que recordar que ya se ha desvelado el reparto de artistas y bandas por día. Los abonos en distintos formativos, entradas para días sueltos y otros servicios complementarios se encuentran disponibles en la web https://coolturalfest.com/.

Cooltural Fest, todavía más inclusivo

El espíritu de mejora de Cooltural Fest no solo es evidente en su progresiva respuesta de público, ambición del cartel y mayores servicios, sino también en las medidas inclusivas incorporadas por la Fundación Music For All, que continúa siendo ejemplo para cientos de festivales de todo el país por hacer de la música una experiencia disfrutable para todas las personas, como ha sido premiado y reconocido en numerosas ocasiones.

A las más de cincuenta medidas ya implementadas se suman novedades. Por ejemplo, se audiodescribirá al inicio de cada concierto la puesta en escena que presenta cada banda del recinto principal en cuanto a su distribución en el escenario e iluminación gracias a la tecnología de Códigos Navilens.

Por primera vez se va a testar la tecnología COPLA móviles desarrollado por APTEN que permite enviar los subtítulos a los móviles y que las personas puedan seguir desde su dispositivo el subtitulado de los conciertos y se va a realizar una auditoría al festival para otorgar al festival el Sello de calidad homologado Music For All, también pionero, para lo que participará un equipo de accesibilidad compuesto por personas con diferentes tipos de discapacidad.

Volverán los conciertos interpretados en Lengua de Signos. En la Fiesta de Bienvenida será Ciudad Jara y en la de despedida Antílopez. En el recinto principal serán el viernes La Oreja de Van Gogh y Mikel Izal, el sábado Amaral y Dani Fernández y el domingo El Kanka y Ginebras. Además, la mayoría de conciertos estarán subtitulados.

También como otros años se contará con punto Music For All de asistencia, mochilas vibratorias, lazo de bucle magnético, área sensorialmente amable, barras adaptadas, personal de apoyo y hasta más de 80 medidas de accesibilidad.

A todo ello se suma la empleabilidad, ya que Cooltural Fest contará con alrededor de cincuenta personas con discapacidad que trabajarán en todas las áreas del festival.