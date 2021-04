Economía A pesar de la crisis serán más almerienses los que hagan la Renta miércoles 07 de abril de 2021 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En Almería, se prevén 344.086 declaraciones, un 4,6% más que en 2019, de ellas 252.018 a devolver por importe de 152 millones de euros



La Agencia Tributaria abre hoy el plazo para confirmar o modificar y presentar por internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2020 (IRPF 2020). Las devoluciones se iniciarán en 48 horas, el próximo viernes. La Agencia ha diseñado la campaña que arranca ahora con un refuerzo de la asistencia personalizada para dos colectivos que pueden requerir una ayuda singular en estos momentos: los afectados por regulaciones temporales de empleo (ERTEs) y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A su vez, y como vía de facilitación de liquidez, se establece una opción de fraccionamiento en seis meses sin intereses para contribuyentes en ERTE con resultado de la declaración a ingresar.



La campaña también cuenta con mejoras que facilitan la presentación de la declaración a contribuyentes con actividades económicas en régimen de estimación directa y objetiva, arrendadores e inversores.



Está previsto que, a nivel nacional, se presenten 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.330.000 den derecho a devolución, dos tercios del total y un 1% menos que el año anterior, por un importe estimado de 10.857 millones de euros. Aquellos contribuyentes que cuenten con declaraciones a ingresar (cerca de 5.960.000, un 5,7% más, por importe de 12.976 millones), no realizarán los primeros pagos hasta el final de la campaña.



De ese total, se prevé que 73.730 sean positivas y que 252.018 den derecho a devolución. Igualmente, se prevén 18.338 declaraciones negativas.



La previsión del resultado a ingresar son 187 millones de euros, un 17,9% más que en 2019, en tanto que el resultado a devolver (previsión) es de 152 millones, un 2,2% más que en la campaña de Renta 2019. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

