Almería El subdelegado del Gobierno preside la comisión provincial del Plan Director miércoles 07 de abril de 2021 , 15:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Es la primera vez que la comisión se reúne este año. El encuentro ha servido para constatar que, a pesar de la pandemia, las charlas de Policía Nacional y Guardia Civil en colegios e institutos, se han seguido produciendo, esta vez vía videoconferencia El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha presidido esta mañana en la Subdelegación la primera reunión celebrada este año de la comisión provincial del Plan Director. A la misma han asistido representantes de la Delegación de Educación, Guardia Civil y Policía Nacional.



En la reunión de seguimiento del “Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos”, se ha constatado que, pese a las dificultades creadas por la pandemia, el interés de los centros educativos ha podido ser atendido. Este curso, las charlas con el alumnado se han realizado preferentemente por videoconferencia, utilizándose la plataforma que ha facilitado para tal fin la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía.



A lo largo de estos meses, la Policía Nacional ha impartido 106 videoconferencias con alumnos y ha mantenido un total de 31 reuniones con personal docente. Por su parte, la Guardia Civil ha realizado 70 videoconferencias con alumnos y ha celebrado 233 encuentros con profesorado de Almería. Las charlas con alumnos han tenido como temáticas más demandadas la prevención del acoso escolar, los riesgos de Internet y el (buen) uso de las redes sociales.



Está previsto que a lo largo de este tercer trimestre se pueda atender al resto de centros educativos que así lo han solicitado. En este momento se están organizando un total de 100 charlas a centros de todo el territorio provincial.

