A prisión el acusado de quemar a su expareja con disolvente viernes 27 de agosto de 2021 , 20:52h





El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera (Almería), en funciones de guardia, ha acordado, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 50 años, vecino de Garrucha, detenido por supuestamente quemar con un líquido inflamable a su expareja sentimental en esta localidad.



Fuentes del TSJA han indicado que el juez ha impuesto al investigado la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, que se encuentra ingresada en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada a causa de las heridas sufridas en distintas partes del cuerpo.



Inicialmente, y sin perjuicio de lo que se concrete en fase de instrucción, al detenido se le atribuyen presuntos delitos de lesiones graves, amenazas y quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía respecto de la víctima, quien había puesto y retirado una denuncia en diferentes ocasiones en el marco del episodio de violencia machista, según han añadido fuentes cercanas al caso.



El hombre, hostelero de profesión, fue arrestado por la Policía Local de Vera sobre las 3,00 horas de este jueves por un presunto delito de lesiones y otro de quebrantamiento de orden de alejamiento por supuestamente haber herido de gravedad a su expareja sentimental, de la que tenía una orden de alejamiento, tras quemarla con disolvente.



Los agentes, que habían recibido una aviso por parte de la Guardia Civil durante la tarde anterior con datos de identificación del sospechoso y de su vehículo, localizaron al hombre cuando conducía su coche en la zona de Vera Playa, a unos diez kilómetros de su municipio de residencia.



La patrulla, tras insistir en su alto policial ya que en un primer momento el conductor evitó parar su vehículo, consiguió identificarle y detenerle sin que este opusiera mayor resistencia. El sospechoso, al que le constan antecedentes policiales por vulnerar órdenes de alejamiento con respecto a su expareja, fue entregado para su posterior puesta a disposición judicial.



El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico [email protected]

