Bonnie Tyler reina en la noche almeriense con su voz rasgada

sábado 28 de agosto de 2021 , 12:37h

La galesa arrasó el escenario del Recinto con una actuación en la que no precisó de grandes alardes escénicos, el espectáculo era verla en acción





Que los tiempos estaban cambiando era algo de lo que Dylan ya avisaba desde hace más de 50 años. En el mundo de la música y con los nombres estelares dejó de ser ‘suficiente’ presentarse a solas con banda, luces y sonido, ante el público. Comenzó a ‘hacerse necesario’ impresionar con grandes efectos, montajes escénicos, sorpresas, aderezos varios para hacer que el producto sea más llamativo. Purpurina para lograr el efectismo deseado. Pero, a veces, esa magia, esa espectacularidad viene de algo tan natural como una voz inconfundible. Y eso es lo que atesora Bonnie Tyler que, anoche, con una banda de lo más engrasada, arrasó el Recinto de Conciertos del Ferial en la última cita especial de agosto programada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Un concierto eléctrico comandado por la reina de la voz rasgada.



Antes de que Bonnie Tyler eclipsara cualquier astro más rápido que la velocidad de la noche en busca de un héroe, el pianista y cantautor Álvaro Hernández fue el encargado de amenizar la espera con un concierto potenciado por una banda completada con Danilo a la guitarra, Pau al bajo y Víctor a la batería. Temas como ‘La Última Canción’, ‘Por Volver a Verte’ o ‘Sin Motivo’ dieron muestra del potencial de un joven que aprovechó la oportunidad para agradar al público que iba ocupando sus asientos, cumpliendo los parámetros de la #culturasegura. Antes de la aparición de Bonnie Tyler, el concejal del Área de Cultura y Educación, Diego Cruz, dio la bienvenida a la artista y animo a disfrutar de un concierto que sería de lo más intenso de principio a fin.



La ascendencia country de ‘Flat On The Floor’ la encargada de abrir la contienda de una noche que combinó, por un lado, canciones de sus tres últimos discos, con los grandísimos éxitos que todos esperaban escuchar. Con Matt Prior a la guitarra, Ed Poole al bajo, John Young a los teclados y Grahame Rolf a la batería, la exitosa primera toma de contacto tendría continuidad con el medio tiempo creciente de ‘Hold On’, con esos arreglos ligeramente gospelianos en los coros.



No tardó demasiado en salir lo que en la Lotería de Navidad llamaríamos ‘uno de los grandes premios’. Tras invitar a “realizar un viaje a los setenta’, ‘It’s a Heartache’ fue cantada por tramos por un público almeriense y, también, bastantes turistas. La vitaminada revisión del ‘Have You Ever Seen The Rain?’ de John Fogerty y la Creedence Clearwater Revival. Tras ella, Tyler se felicitó por volver a pisar los escenarios “gracias a la ciencia y al descubrimiento de la vacuna del Covid”.



Era el momento entonces de dar salida a varios temas de su último disco hasta la fecha, ‘The Best Is Yet To Come’, como ‘When TheLights Go Down’ o el mensaje feminista de ‘Stronger That a Man’, entre las que ubicaría la también joven ‘Let’s Go Crazy Tonight’, muy bien entrelazadas. Precisamente el tema que da título al último álbum de estudio cerraría el bloque para encarar la primera escalada final del concierto.



‘Total Eclipse Of The Heart’ enamoró una vez más al público con su emocionante fraseo, puente y estribillo, perfectos en sí mismos. Imposible no derretirse, como también lo era no evadirse ‘Between The Earth and The Stars’, que llevó a la interpretación más salvaje de la noche, la de ‘Faster Than The Speed of Night’, con sus hechuras sinfónicas y casi wagnerianas, obra del compositor y guitarrista Jim Steinman, fundamental para el desarrollo de su sonido, fallecido hace apenas cuatro meses. La coda acelerada sobre unos impresionantes teclados cabalgó como si una progresión de heavy metal se tratase. Con esta furia, llegó la primera despedida al ritmo de ‘Simply The Best’, una canción que grabó primero Bonnie Tyler, pero que popularizaría Tina Turner.



En el tramo de los bises doble querencia bluesera con ‘Turtle Blues’ y ‘Slow Walk’. Muy enérgica la primera, con espacio hasta para el solo con la guitarra detrás dela cabeza de Prior y más estiloso y canónico el segundo. Entonces sí, las campanas tocaron a rebato y el arreón final vendría con ‘Holding Out For a Hero’, una de esas canciones que marcan una década y a toda una generación. Como despedida, la declaración de intenciones y personalísima ‘Older’, con todas las lámparas de los móviles encendidas, en la que se pudo ver el brillo lacrimoso en los ojos a una gigante Bonnie Tyler, ovacionada con justicia.