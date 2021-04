Sucesos A prisión por cultivar marihuana jueves 15 de abril de 2021 , 10:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las viviendas habían sido ocupadas ilegalmente y poseían dos acometidas de luz no autorizadas







Agentes de la Policía Nacional han intervenido 630 plantas de marihuana en Almería, en un doble golpe policial contra el cultivo en el interior de viviendas.



Con una intencionalidad clara de poner fin al cultivo indoor de marihuana, la Policía Nacional en Almería ha desmantelado dos plantaciones en sendos barrios de la capital, en las que además de las plantas intervenidas, han sido arrestadas 3 personas y diverso material eléctrico necesario para la prosperidad de las plantaciones. Dos de los detenidos han ingresado en prisión.





302 plantas en una vivienda de Pescadería

El pasado día 8 de abril, los agentes de la Comisaría de Almería llevaron a cabo un operativo policial en la calle Blas de Lezo, dónde en el interior de una vivienda ocupada fueron halladas 302 plantas de marihuana en proceso de crecimiento. Además, fueron intervenidos 1.070 euros en efectivo, una escopeta del calibre 12 y 66 cartuchos, 27 focos, 27 transformadores, tres filtros de aire, tres extractores, y nueve ventiladores.



El arrestado de 40 años de edad, además de por un delito contra la salud pública, ha sido puesto a disposición judicial por otro delito de defraudación de fluido eléctrico, al disponer la vivienda de una acometida de energía, cuya facturación no quedaba registrada a través de un contador.



Dos días más tarde, un vehículo radio patrulla de la Policía Nacional fue requerido por un ciudadano, quien manifestó a los agentes cómo había visto acceder a un cortijo de su propiedad a dos personas, y que creía que era con la intención de robarle.



Los agentes accedieron al interior de la construcción, dónde lograron detener a dos hombres mientras estaban realizando labores de cultivo y cuidado de las 328 plantas de marihuana intervenidas. Junto con las plantas, fueron intervenidos también 10 transformadores y 11 lámparas de 600 watios.



El propietario manifestó a la Policía Nacional que no acudía al lugar desde el mes de diciembre, y que en ese espacio de tiempo había sido ocupada. Al igual que en caso anterior, la vivienda poseía una única acometida de luz, no autorizada por ninguna compañía eléctrica.



Los dos detenidos de nacionalidad marroquí, uno de los cuáles posee un amplio historial delictivo, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Almería en funciones de guardia, acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ambos han ingresado en prisión por estos hechos.

