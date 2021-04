Almería Yihad Sarasua afirma que los miembros de la Comisión Islámica "no debían estar ahí por ser extranjeros" jueves 15 de abril de 2021 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El presidente de la Mezquita Ishbilia (Sevilla), Yihad Sarasua, explica en esta entrevista qué es el mes sagrado de Ramadán para los musulmanes, pero también aborda el caso de los conversos al Islam como el suyo, atraido por el conocimiento de la historia de Andalucía. También trata otros temas polémicos, como el papel de la mujer, el terrorismo yihadista, o los líos en la Comisión Islámica de España que han acabado en detenciones. En su opinión, constiuye un grave error dejar en manos de extranjeros que sirven a otros países, la representación de los musulmanes españoles. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

