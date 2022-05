Almería ¿A quién premian los traumatólogos de SATO? sábado 28 de mayo de 2022 , 17:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El traumatólogo almeriense José Luis Jumilla, la Asociación Sara Allut Plata y el periodista Antonio Hermosa premiados

La Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO) reconoció anoche la labor científica o social de ciertas personalidades y entidades sociales en favor de la salud y el bienestar de los demás en los premios anuales que concede anualmente. En esta ocasión se entregaron en el restaurante La Jábega de Almería, donde tenía lugar la cena oficial de la SATO. El primer premio, destinado a las organizaciones sociales, se le otorgó a la asociación almeriense Sara Allut Plata, fundada para ayudar a los niños y mujeres en situaciones de extrema pobreza, enfermedad y abandono. El premio Comunicación 2022 se le entregó al periodista Antonio Hermosa Bonilla, redactor de Canal Sur Televisión, por dar visibilidad a la Medicina, en especial a la Traumatología, y promocionar la salud de los almerienses. Anoche la SATO reconoció la labor de dos personalidades que han apoyado mucho al avance de la Traumatología y Ortopedia andaluzas. El doctor almeriense José Luis Jumilla Carrasco recogió el premio Personalidades 2022 por su contribución al avance de la Traumatología Infantil en la provincia de Almería. Y el jienense José Hernández Pomada, recogió el otro galardón Personalidades 2022 por su contribución al desarrollo de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Los traumatólogos andaluces también reconocieron la labor de la Società di Ortopedia e Traumatología dell’ Italia Meridionale ed Insulare por su participación en el LI Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia que se ha clausurado este medio día el Palacio de Congresos Cabo de Gata, cuyo comité organizador ha presidido el Jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital U. Torrecárdenas, el doctor Antoine Nicolás. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

