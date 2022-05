Deportes Almería es sede del Campeonato de España Sub21 y Cadete de Taekwondo sábado 28 de mayo de 2022 , 17:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La subcampeona olímpica Adriana Cerezo participa en la competición que ha llenado hoy el Palacio de los Juegos Mediterráneos, con más de 1.500 personas El Palacio de los Juegos Mediterráneos lucía esta mañana espectacular. 10 tapices repartidos por esta majestuosa instalación deportiva, más de 550 participantes y las gradas repletas de público para vivir una jornada en la que se ha vivido la calidad técnica y el talento de estos jóvenes deportistas, de los que saldrá un buen ramillete de olímpicos, alguno ya sobre el tatami como Adriana Cerezo, subcampeona olímpica en Tokyo 2022, uno de cuyos combates ha sido presenciado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, la concejala de Movilidad, María del Mar García Lorca, el diputado provincial José Antonio García, y el delegado de Educación y Deportes, Antonio Jiménez. Estaban acompañados por el presidente de la Federación Española, Jesús Castellanos, el presidente de la Federación Andaluza, Ismael Bernabal, y la delegada provincial de Federación, Mónica Palomo. Las autoridades locales y provinciales también han procedido a la entrega de las primeras medallas. La competición ha movido a más de 1.500 personas procedentes de toda España, entre deportistas, entrenadores y familiares. Petos electrónicos, cascos y marcadores, al igual que en las Olimpiadas, han sido usados para acercar el taekwondo al público, a la vez que se ha retransmitido íntegramente por vídeo streaming. El presidente de la Federación Española se mostraba feliz: “estamos muy contentos. El Palacio está lleno tanto en las gradas como en la pista con 10 tapices, es la primera vez que se realiza en este formato y la respuesta de las territoriales ha sido maravillosa. Aquí está la mayor representación española del taekwondo, los que luego acudirán a los campeonatos del mundo”. Esta frase la desarrolla asegurando que “Almería es una locura. Ayer podías pasear por la ciudad y veías a numerosos participantes con los uniformes de sus territoriales, el ambiente es magnífico”. Por último, Jesús Castellanos recuerda que “España es el segundo país en el ranking internacional. Por eso, el nivel de este campeonato es muy alto. Quedar campeón de España supone casi seguro opción a medallas internacionales. Estamos muy orgullosos del equipo español y en esta competición tenemos un gran referente del taekwondo mundial, Adriana Cerezo, subcampeona olímpica”. Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha expresado “el orgullo que supone para el Ayuntamiento de Almería acoger un evento del nivel de este Campeonato de España sub21 y cadete. Es maravilloso contemplar de nuevo el Palacio de los Juegos Deportivos repleto de público, más de 1.500 personas, que están proporcionando un fuerte impulso para la economía de la ciudad, para la hostelería, hoteles y comercios”. Además, agrega el concejal de Deportes, “la competición nos permite seguir promocionando el deporte base, y en este caso el taekwondo, entre los niños y niñas, que es el objetivo principal del Patronato Municipal de Deportes de Almería”. Por último, el diputado de Deportes, José Antonio García, ha afirmado que “este campeonato nos posiciona como epicentro nacional de esta modalidad deportiva. Estamos orgullosos de que Almería sea la mejor provincia para practicar cualquier deporte los 365 días del año. Diputación continuará apoyando este tipo de eventos que no serían posible sin el impulso de clubes y la unión institucional”. La calidad de los taekwondistas, la filosofía oriental de este deporte y el buen clima, se han unido en un espectáculo deportivo único que se disfruta hoy, desde las 8 de la mañana y hasta el final de la tarde, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

