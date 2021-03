Ábalos reconoce "bastante inactividad" en el AVE de Almería tras casi tres años en el cargo

jueves 18 de marzo de 2021 , 12:57h

El ministro de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha visitado este jueves las obras del AVE en Almería, una infraestructura que, ha reconocido textualmente que han sido objeto de "bastante inactividad", a pesar de que lleva casi tres años en el cargo. Por si no quedara claro, el ministro ha dicho "ha habido demora en las inversiones, hemos de reconocerlo" y lo ha justificado con la situación de bloqueo que había en Lorca, si bien este análisis es la primera vez que se realliza.

Ábalos aclaró que si se hubiesen acometido obras para no darle uso, habría sido un gasto inútil, además de verse incrementado por los gastos de mantenimiento, si bien no explicó el ministro por qué hasta ahora se habían ido programando inversiones que no se iban a hacer por esas razones.

Ábalos, ha destacado, en una visita a las obras ferroviarias, que Almería es la provincia de Andalucía con mayor inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y la tercera, tras Barcelona y Madrid, de toda España.

Ábalos ha señalado que el Ministerio conoce los problemas que arrastra Almería y, por eso, se han multiplicado por 20 las inversiones aprobadas en los presupuestos para la provincia respecto a 2018, cuando se destinaron 30 millones de euros por los 630 previstos para este año.

En este sentido, el responsable del Departamento ha puesto en valor que, desde que llegara al cargo, el Ministerio ha licitado más de 2.119 millones de euros en el Corredor Mediterráneo, de los cuales 1.288 se han destinado al AVE Murcia-Almería. En concreto para 2021, este tramo superará los 655 millones de euros de inversión, lo que supone 1 de cada 3 euros presupuestados para este Corredor.

Avances en las obras ferroviarias de Almería

Ábalos ha asegurado que el Ministerio cuenta con un ambicioso paquete de inversiones ferroviarias que permitirán impulsar la transformación de la movilidad de la provincia, traer el AVE a Almería y conformar la metamorfosis urbana de la ciudad.

El ministro, que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez Torrón, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha supervisado el avance de las obras de integración del ferrocarril en el barrio del Puche y el enlace con el tramo Rio Andarax-El Puche, que han supuesto 25,34 millones de euros de inversión y que se prevén finalizar el próximo mes de abril.

La ejecución de estos trabajos supondrá una mejora para los almerienses, con el aumento de la seguridad ferroviaria al suprimir el paso a nivel existente y el regreso de la circulación de trenes a la estación de Almería, eliminando el transbordo actual en Huércal-Viator.

Además, el Ministerio lleva trabajando desde agosto de 2019 en la Fase 2 de la integración urbana del ferrocarril en Almería para resolver el tramo desde El Puche hasta la Avenida del Mediterráneo. En este sentido, Ábalos ha puesto en valor la necesidad de consenso en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Almería Alta Velocidad, convocada por Mitma el próximo 24 de marzo, para avanzar y consensuar una solución con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.

Integración de Almería en el Corredor Mediterráneo

En su intervención, el ministro ha recordado las numerosas obras puestas en marcha para llevar el AVE a Almería desde Murcia: en el soterramiento de la Estación del Carmen y Barriomar y Nonduermas; en los tramos Nonduermas-Sangonera, Pulpí-Vera, Los Arejos-Níjar, Níjar-Río Andarax, el Río Andarax - El Puche; y en la integración del Puche. Además de las ya finalizadas, como las obras en Vera - Los Arejos y las ya contratadas en los tramos de Sangonera-Totana y del Totana – Lorca.

Llegados a este punto, el responsable del Departamento ha indicado que, tras la aprobación del Estudio Informativo de Lorca, el Ministerio ya trabaja en el expediente de licitación de las obras del tramo Lorca-Pulpí.

En cuanto a la conexión de Almería con el Corredor Mediterráneo por el lado de Granada, para el que hay previsto realizar obras por valor de más de 363 millones de euros, el ministro ha subrayado que Adif ya trabaja en el estudio funcional entre Bobadilla y Almería.

También ha explicado la necesaria planificación de trabajos, con la que se evitará dejar a Almería sin conexión ferroviaria, y por la cual, tan pronto Adif finalice dicho estudio funcional, se realizarán los estudios y proyectos necesarios para estar en disposición de acometer las obras del Almería - Granada en cuanto esté en servicio la conexión por Murcia. Se evitará así que Almería quede aislada ferroviariamente en todo momento.

Además, Ábalos ha indicado que los almerienses no tendrán que esperar a tener finalizado el AVE a Almería para mejorar sus conexiones ferroviarias puesto que, tan pronto como finalicen las obras que ya están en marcha y entre en servicio el cambiador de Granada, se reducirá el tiempo de viaje Almería-Madrid unos 40 minutos, con respecto a los tiempos actuales.

Otras inversiones de Mitma en Almería

El ministro ha aprovechado para poner también de relieve las inversiones previstas por Mitma por valor de 4,7 millones de euros en el aeropuerto de Almería y los 6,8 millones en el Puerto, además del trabajo del Departamento en otras actuaciones en carreteras como: