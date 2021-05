Abierta una doble línea con medio centenar de becas para los Cursos de Verano 2021 de la Universidad de Almería

sábado 22 de mayo de 2021 , 17:56h

El Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria incentiva la matriculación de los estudiantes de la UAL en todos los seminarios estivales, bien presenciales o bien on-line, a través de una convocatoria que se cierra el 31 de mayo y que se complementa con ayudas paralelas para tres cursos, hasta el 4 de junio, desde entidades colaboradoras











A un total de 55 beneficiaros se va a llegar con la doble propuesta que se encuentra operativa, en concreto a 26 desde el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, que precisamente acoge en su seno la organización de los Cursos de Verano, y a 29 gracias al compromiso de entidades externas y grupos y centros de investigación de la UAL. En todos los casos las personas seleccionadas serán estudiantes de la Universidad de Almería que estén cursando sus estudios de grado, máster o doctorado durante este año académico 2020/2021, y que a su vez estén matriculados en el seminario estival para el que solicitan la ayuda. Es importante tener en cuenta que no son acumulables, es decir, que un alumno no podrá disfrutar de más de una ayuda. El objetivo de ambas líneas es fomentar la inscripción del estudiantado universitario propio en esta oferta formativa veraniega de calidad y prestigio que cada mes de julio, durante 22 años con este, diseña la institución académica almeriense.



Respecto a la resolución del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, se sufragará el gasto de la matrícula en su totalidad en los cursos de formato on-line, y de la matrícula y del almuerzo, en el lugar establecido para cada sede y durante los días que dure, en el formato presencial. De este modo, se cubren las 26 propuestas que conforman el catálogo de cursos de 2021, con una beca para cada uno de ellos, si bien cabe tener en cuenta que las bases de la convocatoria contemplan que, en caso de que no se reciban solicitudes para todos los cursos, se incrementará el número de ayudas en aquellos en los que haya más solicitantes, hasta agotar el total referido de 26. El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el 6 de mayo y finalizará el próximo día 31 de este mismo mes. Las solicitudes de ayuda deben ir dirigidas a la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria y se presentarán por Registro General de la Universidad de Almería y por Registro Electrónico (http://www.ual.es/registro).



La adjudicación de las ayudas se hará en régimen de concurrencia competitiva y los criterios de selección de beneficiarios que se van a aplicar tienen el siguiente orden de preferencia: primero ser becario de la convocatoria general del MECD para estudios de grado o máster en el curso académico 2020-21, en la fecha de finalización del plazo de entrega de las solicitudes, segundo la nota media obtenida por el alumno, calculada según las diversas situaciones según lo recogido en las bases, y tercero, a igualdad entre dos o más solicitantes de la ayuda para un mismo curso, la comisión de selección dirimirá el empate determinando el beneficiario en función del mayor número de asignaturas calificadas con matrícula de honor, sobresaliente, y así sucesivamente. En todo caso, la información completa sobre la convocatoria y el documento de solicitud que hay que cumplimentar se encuentran en la página web de los XXII Cursos de Verano de la UAL, https://www2.ual.es/cverano/matricula.



En cuanto a las ayudas que lanzan cinco de los colaboradores de esta edición, bien entidades externas o bien grupos o centros de investigación de la propia Universidad de Almería, se centran en tres cursos concretos: ‘Los cambios de valores en las sociedad del Siglo XXI’, ‘Contribución de las Tecnologías de captura, almacenamiento y uso CO2 a la bioeconomía’ y, por último, ‘Cambio Global y Pandemia’. Entre ellos se reparten 29 ayudas a otros tantos estudiantes, cabe insistir que cumpliendo ese mismo requisito de estar matriculados este año académico 2020-21 en titulaciones oficiales (grado, máster o doctorado) de la UAL. El plazo para la solicitud de esta línea de ayudas arranca este jueves 20 de mayo y tendrá su finalización el próximo 4 de junio y es importante la rapidez a la hora de formalizar la solicitud, puesto que el criterio aplicado para su adjudicación es precisamente la fecha en la que se presente la misma, o sea, por orden de recepción.



Para el curso ‘Los cambios de valores en las sociedades del Siglo XXI’ hay un total de nueve becas, tres sufragadas por la empresa ‘Atresmedia Radio’, tres por el ‘Seminario Internacional Encuesta Mundial de Valores’ y tres más por el Grupo de Investigación HUM - 1028 ‘Investigación Internacional Comparada’. Sus destinatarios son específicamente alumnos de Psicología, Educación Primaria e Infantil, Educación Social y Trabajo Social, más los de másteres asociados a estas titulaciones. El más becado de todos es el de ‘Contribución de las Tecnologías de captura, almacenamiento y uso CO2 a la bioeconomía’, ya que se han lanzado hasta 15 ayudas, todas ellas sostenidas por la firma ‘Carburos Metálicos - Grupo Air Products’, sin que haya distinción en la titulación oficial cursado por el alumno solicitante. El tercero, ‘Cambio Global y Pandemia’, ofrece cinco becas de la Fundación Patrimonio Natural, Biodiversidad y Cambio Global, dirigidas de modo particular a estudiantes del Máster en Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios Ecosistémicos de la UAL.