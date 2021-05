La UAL celebra las V Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales

viernes 21 de mayo de 2021 , 17:19h

Durante el acto se hará entrega del certificado AENOR frente al COVID-19 conseguido por la Universidad de Almería. Las jornadas se celebrarán de forma presencial en el Auditorio de la Universidad de Almería y también en formato on-line, además se retransmitirán en directo

El próximo miércoles, 26 de mayo, el Auditorio de la Universidad de Almería acogerá las V Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales, que este año debido a la pandemia se realizarán en modalidad dual, con la posibilidad de seguirlas de forma presencial en el Auditorio de la UAL o de forma virtual, al ser retransmitidas en streaming.



Este viernes, el vicerrector de Deportes, sostenibilidad y Universidad Saludable, Javier Lozano, y el director del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UAL, Miguel Ángel Mañas, han presentado estas jornadas y han dado a conocer su programación.



“Las temáticas que se van a abordar son de absoluta actualidad: por un lado, las universidades saludables, en general y, por otro lado, la incidencia que ha tenido el COVID-19 sobre las comunidades universitarias de las universidades españolas. Traemos a excelentes profesionales y estamos convencidos de que van a ser un auténtico éxito", ha explicado Javier Lozano.



Unas jornadas organizadas por el Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Almería que serán inauguradas por el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, quien recibirá durante el acto el certificado AENOR frente al COVID-19 conseguido por la UAL, de la mano de Antonio Pérez Carreño, director territorial Sur de AENOR.



El vicerrector, Javier Lozano ha señalado que estas jornadas están motivadas por el objetivo de la UAL de ejecutar su acción de gobierno 2021, en concreto la acción 12.18 que se refiere a prevención de riesgos laborales. Lozano ha explicado que las universidades “tienen dos grandes pilares: la docencia y la investigación y transferencia del conocimiento. Pilares a los que se van a sumar de forma inminente la sostenibilidad (que incluye la prevención de riesgos laborales) y la transformación digital".



Por su parte, Miguel Ángel Mañas, ha sido el encargado de adelantar el programa de estas jornadas que espera “sean de interés, nos ayuden a pensar en esta temática y a tener información de expertos que seguro nos alumbrarán a salir definitivamente de esta pandemia".



La primera conferencia correrá a cargo de Marisa Salanova, catedrática de Psicología Social y directora de investigación WANT de la Universidad Jaume I, quien hablará de 'La Universidad como organización saludable'.



Después, tendrá lugar la mesa redonda ‘Incidencias del COVID-19 en los factores psicosociales', coordinada por Vicente Martínez Tur, catedrático de Psicología de las Organizaciones de la Universidad de Valencia. Participarán Chiara Consiglio, profesora de Psicología del trabajo y de las organizaciones de la Universidad de Roma, y Miguel C. Moya Morales, catedrático de Psicología social de la Universidad de Granada y editor del International Journal of Social Psychology.



“En esta mesa van a hablar de cómo el COVID-19 ha sido un varapalo para toda la sociedad a nivel psicosocial. Todos hemos visto degradada nuestra salud mental y necesitamos saber los factores que han influido en ello, pero sobre todo necesitamos esperanza, resiliencia e ideas que nos ayuden a salir de esta problemática grave que hemos sufrido a través de esta pandemia de la que afortunadamente estamos saliendo gracias a la vacunación", ha explicado Miguel Ángel Mañas.



Tras una pausa para almorzar, tendrá lugar la segunda mesa redonda de la jornada bajo el título ‘Universidades públicas ante el COVID', con la coordinación de Francisco José Martínez García, técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UAL. Contará con la participación de Antonio Pérez Carreño, director territorial Sur de AENOR y Javier Machado Santiago, director del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada.



Además, se estrenará un vídeo sobre la seguridad del Auditorio de la UAL y, por último, tendrá lugar la entrega de premios a los mejores trabajos presentados durante las jornadas.