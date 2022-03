Economía Abierto el plazo de inscripción para formar a 180 personas en competencias digitales martes 15 de marzo de 2022 , 20:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha puesto en marcha el programa 'Andaluces digitales' para impartir en la provincia de Almería 84 acciones de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a trabajadores ocupados y personas desempleadas en materias "muy demandadas por las empresas relacionadas con nuevas tecnologías". Hasta el momento, han comenzado dos cursos y está abierto el plazo de solicitud para otras 12 acciones formativas en las que podrán participar 180 personas y que se impartirán entre finales de marzo y el mes de abril, según ha indicado la Junta en una nota. Estos cursos, de carácter totalmente gratuito que incluye la expedición del título, capacitarán a las personas participantes para acometer la transición hacia la empresa digital, aplicar herramientas creativas para solucionar problemas, elaborar planes de marketing digital eficaces, manejar herramientas para crear servicios web de acceso a datos geográficos o gestionar contenidos web. Del mismo modo, los distintos planes de formación están orientados a lograr una buena posición en buscadores, usar las TIC para fidelizar a clientes en el comercio, conocer los servicios online que ofrecen las administraciones y las medidas de seguridad cuando se realizan trámites con ellas, usar métodos de control estadístico de procesos, así como ciberseguridad. Las 12 acciones formativas con plazo de inscripción abierto se impartirán de manera presencial, de lunes a viernes y en horario de mañana o tarde, en centros formativos de Almería capital, Roquetas de Mar y Alhama de Almería. Tienen una duración de entre 21 y 65 horas y en todos se incluyen cinco horas de orientación laboral. Hay un 30 por ciento de reserva de plazas para personas desempleadas con demanda de empleo activa. Asimismo, cada participante podrá realizar acciones formativas de cualquier familia profesional. En los próximos meses se abrirá el plazo de inscripción y se impartirán otros 70 cursos en Almería con hasta 1.050 alumnos y alumnas. Estas acciones formativas se centran en conocimientos muy demandados por las empresas, como comercio electrónico, marketing digital, programación y diseño asistido, gestión de ciberataques, transformación digital en la empresa, robótica, domótica, diseño y programación web y de apps móviles, y diversas actuaciones enfocadas al desarrollo de profesionales en el ámbito educativo, como diseño y aplicación de herramientas digitales o creación de comunidades virtuales. 'Andaluces Digitales' recoge 84 especialidades agrupadas en diez familias formativas y áreas profesionales, todas ellas centradas en apoyar e impulsar el cambio hacia nuevas formas de organizar las empresas y el empleo, con el objetivo de que la formación permanente se convierta en un motor activo de nuevos modelos de negocios que generen nuevos productos y servicios. Las personas interesadas en inscribirse en esta formación, totalmente gratuita, pueden hacerlo de manera sencilla y rápida en el siguiente enlace. El único requisito es ser persona trabajadora del régimen general, de autónomos, trabajadores de economía social o en ERTE de cualquier sector con centro de trabajo en la provincia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

