Sucesos Ampliar El camionero que arremetió contra un piquete estaba ebrio y drogado martes 15 de marzo de 2022 , 20:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Libertad provisional después de pasar a disposición judicial El conductor de un camión detenido en El Ejido (Almería) por circular temerariamente a través de un piquete informativo convocado con motivo de la huelga de transportistas ha comparecido este martes ante el juez instructor, que ha acordado libertad provisional. El camionero, que dio positivo en los test de detección de alcohol y droga que le practicó la Guardia Civil, se ha negado a declarar en sede judicial, según ha informado el Tribunal Superior del Justicia de Andalucía. La Fiscalía le imputa la presunta comisión de un delito de atentado a la autoridad y otro de conducción bajo el efecto de drogas. El procedimiento se va a remitir desde el Juzgado de Instrucción 5 de El Ejido a un juzgado de lo Penal para celebrar juicio "próximamente". Según informó el lunes la Comandancia de Almería, sobre las 18,35 horas, en la entrada al polígono industrial 'La Redonda', situado en el kilómetro 414 de la A-7, el camionero, al llegar a la altura de un piquete informativo, aceleró la marcha con el riesgo de atropello para las numerosas personas allí presentes. Agentes de la Guardia Civil que intentaron detener el camión tuvieron que esquivarlo igualmente para evitar ser atropellados. Finalmente, consiguieron detener el camión y se desplegó un dispositivo para evitar agresiones al conductor y logrando restablecer el orden público. La Guardia Civil detuvo al conductor del vehículo pesado, que tras las correspondientes pruebas, dio positivo tanto en alcohol como en sustancias estupefacientes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

