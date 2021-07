PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Sociedad Abogados que luchan por ti Escucha la noticia



Las situaciones de la vida en las que podemos necesitar un abogado son innumerables, pero una muy frecuente es cuando somos víctimas de una negligencia cometida por otra persona o por una empresa, o incluso por una institución.



En este tipo de servicios están especializados los



Conocer la Ley como señalamos es importante porque, por ejemplo, en el Estado de California, todas las personas tienen derecho a establecer esas reclamaciones sin importar el idioma que hablen ni su situación migratoria, o lo que es lo mismo, que aun estando en una situación irregular o sin documentación, se puede denunciar si se ha sido víctima de un atropello, o se ha tenido un accidente trabajando.



¿De qué tipo de situaciones estamos hablando?



Un choque de autos puede ser motivo de reclamación si creemos que la culpa es del otro conductor, o de un fallo mecánico del vehículo, o de una mala señalización viaria, o si la carretera está en mal estado… ante cualquiera de estos motivos, unos buenos abogados nos pueden ayudar a recibir la compensación que merecemos.



Otras situaciones diarias muy comunes son la caída en un supermercado porque el piso esté mojado y no haya una señal indicadora, o que una acera con el pavimento estropeado nos provoque un tropiezo.



Del mismo, y como ya hemos indicado, aunque no se tenga residencia legal en los Estados Unidos, y por lo tanto se esté trabajando de modo ilegal, en caso de producirse un accidente laboral, tendremos derecho a una indemnización siempre que contemos con los abogados adecuados para la reclamación.



En el caso Luchadores Legales, que se han convertido en líderes representando a la comunidad latina de los Estados Unidos, hay una clave muy importante, y es que si no ganan el proceso, no cobran. Es decir, el cliente nunca pierde, puesto que si ganan el juicio, usted cobrará, y ellos también, pero si pierden, usted no les deberá nada. Así de simple.



¿Pero qué más pueden hacer estos abogados?



Durante el proceso legal, te aseguran que tus pérdidas de ingresos estén cubiertas.



Del mismo modo, cubren tus cuentas médicas, y se ocupan –si es el caso- de tu vehículo, ya sea reparándolo, reemplazándolo, o consiguiéndote uno en alquiler.



¿Quiénes son?



Otro detalles importante es que con estos abogados siempre podrás ponerte en contacto, porque no solo están disponibles por teléfono, también en su página web ofrecen un servicio de atención de 24 horas los siete días a la semana.



Podrás consultarles también de modo confidencial cualquier duda legal que tengas antes de contratar sus servicios, por lo que puedes estar tranquilo.



Michel Avanesian es el socio fundador, y la firma la componen otros cuatro abogados senior, que son Edward Chavez, Mohammad Mazz, David Martín y Jack Ter-Saakyan, y junto a ellos trabajan Hope Delabar como gerente de operaciones y Jackie Karapetyan, como directora de relaciones con los clientes.



