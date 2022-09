Capital Abre al tráfico rodado parte de la nueva urbanización del entorno del Parque de Los Pinos domingo 04 de septiembre de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A petición del Ayuntamiento, la Diputación Provincial recepciona y entrega al uso público la zona urbanizada del entorno del IES El Alquián y calles anexas, puesta en servicio que llega antes del inicio del curso escolar La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado hoy la apertura al tráfico rodado de parte de la actuación viaria afectada por las obras de urbanización del entorno del Parque de Los Pinos, en El Alquián, que hoy la Diputación Provincial ha recepcionado, parcialmente, y cedido al Ayuntamiento a petición de este. De esta forma, la circulación viaria y peatonal tendrá su continuación a lo largo de la calle Plataneros hasta alcanzar ésta su conexión con el viario que, en paralelo a la Rambla de Tabernas, enlaza con la Carretera de Níjar-El Alquián. La puesta en servicio de parte de los nuevos y principales viales incluidos en este proyecto viene a mejorar los accesos y movilidad respecto a tres de las dotaciones principales existentes en esta zona: el propio Parque de Los Pinos, el Instituto de Educación Secundaría de El Alquián, a pocos días del inicio del curso escolar, y el campo de fútbol de esta barriada. “A petición del Ayuntamiento de Almería, se procede a ejecutar la recepción parcial de la parte de la obra que puede ser entregada al uso público, correspondiente a la zona urbanizada del entorno del IES El Alquián y calles anexas, que por ser de interés público consideramos necesaria la puesta en servicio de estos espacios, por estar próximo el inicio del nuevo curso escolar, para así garantizar la seguridad de las circulaciones tanto de tráfico rodado como de los recorridos peatonales”, ha explicado Martínez Labella. Pendiente para su recepción total quedan “pequeñas cuestiones relativas al ajardinamiento y a remates de obra que no se han podido ejecutar aún por falta de suministro, particularmente de piedra artificial, material empleado para recubrir las jardineras”, ha apuntado la edil, si bien ha querido significar en este punto de recepción parcial la “considerable mejora que ha experimentado el entorno y alrededores del Parque de Los Pinos que ya ahora, en términos de movilidad, podrán disfrutar y apreciar los vecinos que transiten por la zona”. Con una inversión de 1,7 millones de euros y financiada a través de fondos FEDER, en un 80%, y por la Diputación Provincial, en un 20%, en el marco de la Estrategia DUSI, la intervención en esta zona ha centrado de forma principal en prolongar la calle Plataneros hacia el Este, la ampliación del Parque de los Pinos hacia el Norte y la reurbanización de las calles del entorno, generando nuevos trazados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.