Abre el Museo de Historia Ecológica de Alcudia de Monteagud

Este nuevo referente cultural y turístico, el primero del país de estas características, abrirá pronto sus puertas y se complementa con una zona exterior como Parque Temático de la Piedra Seca. La Institución Provincial ha aprobado una actuación para dotar al Museo con soportes digitales, interactivos y una experiencia inmersiva en 360º. El vicepresidente y diputado de Presidencia, Fernando Giménez, acompañado por el alcalde de Alcudia, Juan Manuel Sánchez, ha visitado el Museo para conocer los detalles del proyecto

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud han unido sus fuerzas para dar forma a un ambicioso proyecto, el Museo de Historia Ecológica de Almería, que será el primero de estas características de toda España. El Museo pone de relieve la historia asociada al desarrollo sostenible de toda la provincia y de Alcudia y se complementa con una zona exterior que se presentará como Parque Temático de la Piedra Seca. Recientemente la Diputación ha aprobado una asistencia económica al Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud para que modernice y ultime su Museo de Historia Ecológica de Almería con nuevos soportes de contenido digital y multimedia que harán más intensa y fructífera la experiencia de su visita a todo el público. Actualmente se está llevando a cabo esta fase y una vez concluida abrirá sus puertas al público. Entre los dispositivos que se incluirán en esta infraestructura fundamental para la preservación de la cultura, historia y patrimonio del municipio y la provincia, así como un elemento clave para el turismo en la zona, se encuentran soportes informativos y herramientas digitales para facilitar la interpretación y visita de los recursos turísticos con tecnología qr con una audioguía en español e inglés. También se contempla la instalación de sistemas multimedia como una pantalla táctil, un ordenador con la programación didáctica, una aplicación informática lúdica, mejora de los paneles existentes, una experiencia inmersiva en 360º, la realización de un documental, el acondicionamiento y dotación de la sala complementaria al Museo y diversos elementos de nuevo mobiliario donde ubicar los nuevos sistemas tecnológicos. El vicepresidente de Diputación y diputado de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo, Fernando Giménez, ha visitado Alcudia de Monteagud acompañado por su alcalde, Juan Manuel Sánchez, y otros miembros de la corporación municipal, para conocer el proyecto de modernización del Museo de Historia Ecológica que se va a llevar a cabo gracias a la asistencia de la Institución Provincial. En este sentido, Fernando Giménez ha agradecido al alcalde y su equipo el empeño que han llevado a cabo para poner en marcha un museo “que es una auténtica maravilla, el primero de esta temática en España que sorprende al visitante. Ha contado con la colaboración de grandes profesionales, como profesores de la Universidad de Almería para llenarlo de importante contenido que recuerda la historia ecológica de la provincia y de Alcudia de Monteagud”. Asimismo, el vicepresidente ha destacado que esta actuación se enmarca en la legislatura del patrimonio y la identidad almeriense ya que “este espacio ensalza el legado de nuestros antepasados y supone un motivo más para sentirnos orgullosos de lo que somos. Por eso en él se mantiene toda la maquinaria del último molino que estuvo en funcionamiento en el municipio con una restauración excepcional con la ayuda de todos los vecinos, el ayuntamiento y la Diputación para que este museo sea un referente de la zona. Es además un aliciente para visitar Alcudia y un aliado para asentar la población con una oferta de calidad para que los visitantes conozcan la riqueza de la provincia”. Por su parte, el alcalde de Alcudia de Monteagud, ha agradecido el apoyo de la Diputación Provincial porque, como ha apuntado, “todo lo que hemos hecho ha sido gracias a la Diputación y si no fuera por ella los pueblos pequeños la despoblación estaría servida. Nuestra idea es fomentar la cultura y el turismo rural. Seguimos trabajando en esta línea ampliando la temática cultural con este Museo junto al que estamos realizando el Parque Temático de la piedra seca, un museo al aire libre de la construcción en piedra seca, muy típica del Mediterráneo y Los Filabres, que también estamos realizando gracias a la Diputación”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

