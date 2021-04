Abrucena y Tíjola acogerán Campos de Voluntariado Juvenil del IAJ

jueves 29 de abril de 2021 , 15:33h

Se desarrollarán entre julio y septiembre en torno a actividades de conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural





El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), organismo dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha aprobado los 16 proyectos de Campos de Voluntariado Juvenil 2021 que se desarrollarán en Andalucía este verano, entre los que figuran dos en la provincia de Almería, en Abrucena (en el Parque Natural Sierra Nevada) y en Tíjola (en el Paraje Natural ‘La Cerrá’), ambos con actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico-artístico y cultural.

Los Campos de Voluntariado Juvenil permiten a jóvenes de diferentes procedencias desarrollar un trabajo de proyección social y actividades complementarias, de manera voluntaria y desinteresada. Estos proyectos fomentan los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación y respeto intercultural y las actividades se enmarcan en ámbitos como la intervención social, el patrimonio histórico-artístico y/o cultural, la arqueología y el medio ambiente.

El Campo de Voluntariado ‘Experiencia con Piedra Seca en el Parque Natural Sierra Nevada’ se desarrollará del 22 de agosto al 5 de septiembre en Abrucena, con la organización de Natures S. C. A. En él podrán participar 20 jóvenes de edades entre 18 y 30 años.

Por otra parte, el campo ‘Georrecurso La Cerrá de Tíjola: un camino de dos mundos’, cuenta con el Ayuntamiento de Tíjola como entidad organizadora. Se llevará a cabo del 17 al 31 de julio de 2021, también con 20 plazas y para jóvenes de 18 a 30 años.

Además, en las otras provincias andaluzas habrá Campos de Voluntariado Juvenil en Ubrique y Espera (Cádiz), Benamejí y Hornacuelos (Córdoba), Guadix y Dílar (Granada), Alájar y Santa Bárbara de Casa (Huelva), Linares, Bédmar y Garcíez (Jaén), Pizarra y Málaga (en la provincia de Málaga), y Osuna y Casariche (en Sevilla). Entre las temáticas de estos proyectos están la arqueloogía, la intervención social a través del deporte y actividades de ocio y tiempo libre y la protección del medio ambiente y del patrimonio histórico, artístico y cultural.

El listado completo se puede consultar en la web del IAJ.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha destinado a esta convocatoria un presupuesto de 240.000 euros y los destinatarios son jóvenes andaluces o residentes en Andalucía con edades comprendidas entre los 14 a 30 años.

Otros Campos de Voluntariado en España

Este programa también desarrolla campos en otras comunidades o ciudades autónomas españolas, con cerca de 90 proyectos en los que pueden solicitar su participación los jóvenes almerienses. Este año, con motivo de la pandemia, no habrá campos de voluntariado en el extranjero, el denominado Servicio Voluntario Internacional.

A partir del 1 de junio se abrirá un periodo para solicitar plazas vacantes que proceden de una nueva oferta de las comunidades autónomas, con aquellas que no hayan sido cubiertas. El plazo estará abierto hasta agotar plazas. La denominación, lugar, fechas de celebración, edades, ámbito, modalidad y plazas vacantes podrán consultarse en https://camposdevoluntariado.es.

Para aquellos campos en los que no exista lista de reserva y haya plazas vacantes, a partir del 1 de junio, se abrirá un nuevo periodo para solicitarlas y para acceder a alguna de ellas.

Más información en la web del IAJ (www.patiojoven.es), en las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud y en el correo [email protected]