Absuelto el marido y asesor de la alcaldesa de Cantoria

viernes 29 de septiembre de 2023 , 15:37h

Había sido acusado de agredir a una concejal del PP

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa ha dictado sentencia absolutoria para el marido y asesor de la alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez, quien había sido denunciado por una concejal del Partido Popular por una supuesta agresión verbal con amenazas y coacciones.

Los hechos se remontan al pasado 30 de mayo, cuando la edil del PP Carolina Piñero presentó una denuncia ante la Guardia Civil tras haber tenido un altercado con Antonio Cerrillo en una carnicería del municipio. Según la versión de la concejal, el asesor de la alcaldesa la insultó, la empujó y le dio varios golpes en el pecho, lo que le causó un estado de ansiedad y nerviosismo.

Sin embargo, la juez no ha encontrado pruebas suficientes para condenar al acusado, ya que no se ha demostrado que hubiera agresión física ni amenazas graves. Según el testimonio de una testigo presencial, solo hubo una discusión con un tono de voz elevado por ambas partes, sin más. Además, el parte médico y el informe forense no acreditan lesiones atribuibles al denunciado.

La magistrada ha señalado que la actitud intimidatoria del acusado no alcanza el grado necesario para ser constitutiva de delito y que el principio de presunción de inocencia debe prevalecer en este caso. Por ello, ha absuelto al asesor de la alcaldesa y ha declarado las costas del procedimiento de oficio.

Desde el PSOE de Cantoria han mostrado su satisfacción por la sentencia y han anunciado que presentarán una querella contra la concejal del PP por denuncia falsa. Según han afirmado, se trata de una “maniobra política” del PP para desprestigiar al equipo de gobierno municipal. El propio Antonio Cerrillo ha negado rotundamente haber agredido o amenazado a la edil y ha dicho que solo tuvo una pequeña discusión con ella.

Más información sobre el caso

El caso ha generado una gran polémica en el municipio de Cantoria, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta desde las elecciones municipales del 28M. La alcaldesa Purificación Sánchez obtuvo 1.213 votos frente a los 1.043 del PP, lo que le dio 7 concejales frente a los 6 del partido rival.

La denuncia de la concejal del PP se produjo dos días después de los comicios, en los que el PSOE logró revalidar su mandato tras cuatro años al frente del Ayuntamiento. La edil aseguró que fue víctima de una “agresión verbal” con “amenazas y coacciones” por parte del marido y asesor de la alcaldesa, quien supuestamente le dijo: “Te voy a matar” y “Te voy a hacer la vida imposible”.

La concejal presentó un parte médico en el que se reflejaba que sufría “ansiedad generalizada” y “crisis nerviosa”, así como un informe forense en el que se indicaba que tenía “hematomas en el pecho” y “dolor cervical”. Sin embargo, estos documentos no fueron suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado, ya que no se pudo establecer una relación causal entre las lesiones y la supuesta agresión.

Por su parte, el asesor de la alcaldesa negó los hechos y dijo que solo tuvo una discusión con la edil por cuestiones políticas. Según su versión, él se encontraba en la carnicería cuando entró la concejal y le recriminó haber hablado mal de ella y de su partido durante la campaña electoral. Él le respondió que se lavara la boca antes de hablar de él y que él nunca había criticado a nadie. Entonces, se produjo un intercambio de palabras subidas de tono, pero sin llegar a las manos.

La única testigo presencial del incidente fue una clienta de la carnicería, que declaró en el juicio que no vio ningún tipo de agresión física, sino solo una discusión verbal. Según su testimonio, el asesor de la alcaldesa se acercó a la concejal y le habló con un tono de voz alto, pero sin tocarla ni amenazarla. La testigo dijo que intervino para separarlos y que el acusado se marchó del local sin más.

La juez ha valorado la declaración de la testigo como “creíble y coherente” y ha desestimado la versión de la concejal, que considera “inverosímil y contradictoria”. La magistrada ha argumentado que no hay pruebas de que el acusado invadiera el espacio vital de la edil, ni de que le diera golpes en el pecho, ni de que le profiriera amenazas de muerte o de hacerle la vida imposible. Asimismo, ha señalado que el estado de ansiedad y nerviosismo de la concejal puede deberse a otras causas ajenas al incidente.

La sentencia ha sido recurrida por la concejal del PP ante la Audiencia Provincial de Almería, que tendrá que resolver si confirma o revoca la absolución del asesor de la alcaldesa. Mientras tanto, el PSOE de Cantoria ha anunciado que presentará una querella contra la edil por denuncia falsa, al considerar que se trata de una “estrategia” del PP para “desgastar” al gobierno municipal.