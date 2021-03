Absuelto el portavoz de Cs en Carboneras de delito de otorgamiento de contrato simulado

martes 02 de marzo de 2021 , 17:53h

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Carboneras, Agustín Cánovas, ha sido absuelto del delito de otorgamiento de contrato simulado por el que fue citado a declarar en el Juzgado número 3 de lo Penal en Almería. Este hecho se conoció en abril de 2019, mes en el que, precisamente, tenía que acudir a prestar declaración. Sin embargo, se pospuso porque la parte demandante no asistió. Los hechos se remontan a 2010 y recogían una supuesta deuda que contrajo la empresa de la que Cánovas era apoderado con una mercantil, la que decidió llevar el asunto a la vía penal para exigir responsabilidades.



Dos años después, Cánovas ha recibido la notificación en la que se especifica que se le absuelve del delito por el que estaba siendo imputado, además, “al no haber infracción, tampoco hay responsabilidad alguna, ni penal ni civil”. El portavoz de Ciudadanos en la localidad de Carboneras ha manifestado que “este asunto llegó en un momento destacado dentro de mi carrera política en Cs, justo cuando lideraba la lista al Senado por la provincia de Almería. Hubo muchas voces de partidos de la oposición que aparcaron por completo la presunción de inocencia porque sólo buscaban la forma de usar esto como una herramienta para hacer política, aunque no fuese la más correcta”. Así, Cánovas ha asegurado que “desde que saltó la noticia, mantuve la tranquilidad y la calma. Estaba convencido de la ausencia de delito y tenía argumentos y herramientas para rebatirlo. Ahora, el Juzgado número 3 de lo Penal en Almería se ha pronunciado”.



El portavoz de la formación naranja en la localidad carbonera ha expresado su “intención” de seguir trabajando por “el bienestar de mis vecinos y vecinas”. “Sé que siempre habrá situaciones complicadas a las que debemos enfrentarnos, como este tema judicial que se ha resuelto, pero el fallo me permite seguir lanzando un mensaje de confianza a mis vecinos y vecinas”. Cánovas ha culminado, “estoy aquí para ser útil”.