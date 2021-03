Capital El Ayuntamiento comprará el antiguo edificio de Correos martes 02 de marzo de 2021 , 16:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El presupuesto de la Gerencia de Urbanismo aprobado hoy incluye una partida económica a tal fin, además de inversiones para la mejora del entorno del Hospital Provincial y San Cristóbal El Ayuntamiento de Almería ha expresado el firme propósito de encontrar una solución definitiva a la situación del edificio de Correos y lanzarse a su adquisición para la puesta en valor con un uso dotacional del solar que actualmente ocupa como equipamiento público. Una intención que se va a materializar en el presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de este año, que se ha aprobado hoy con los votos favorables del Grupo Municipal Popular (5) y la abstención de PSOE (2), VOX (1) , Ciudadanos (1), Podemos (1) y del concejal no adscrito, y en el que se incluye la dotación de un millón de euros en una partida a tal fin. La solución a la situación actual del edificio de Correos ha sido objeto de reuniones promovidas por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, convocando a los portavoces de los grupos con representación municipal con la idea de trasladar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, propietaria del inmueble, una decisión consensuada después de que ésta no haya logrado venderlo tras varios intentos y propuestas. La situación de dejadez que vive el edificio y su entorno, denunciada en reiteradas ocasiones, ha sido decisiva para que el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, se ponga al frente con el “decidido propósito” de la adquisición del inmueble, “sin descartar ninguna vía, compra directa, expropiación...”, ha adelantado la portavoz municipal, María del Mar Vázquez. Fernández-Pacheco espera que “la intención municipal, que ahora se plasma en un compromiso presupuestario, sea la solución definitiva a un problema que viene de largo y tras varios intentos municipales para la puesta en valor de el espacio que actualmente ocupa el inmueble, clasificado como suelo urbano consolidado y calificado como dotacional público para servicios de interés público y social”. Entre estos intentos, en 2015 el actual alcalde, entonces concejal de Urbanismo, ya solicitaba en Madrid la cesión del edificio o, al menos, el uso compartido con el objetivo de recuperar el inmueble como equipamiento cultural. Han sido vanos también los intentos de la Sociedad Estatal, empresa de capital 100% público, cuyo propietario es el Estado español, para la enajenación del edificio, el último un procedimiento de subasta, por importe de algo más de 1,7 millones de euros, declarado desierto. Presupuesto Gerencia En el contexto de este anuncio queda la aprobación, por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2021, que asciende a la cantidad de 9.289.172,38 euros. Respecto al año pasado, el presupuesto de la Gerencia aumenta en 2.339.727,51 euros (6.949.444,87 euros), lo que supone un incremento porcentual del 33,67%. Al capítulo de inversiones, cifrado en 4.915.000 euros, el presupuesto destina un 53% del total, superior también al porcentaje (35%) consignado el año anterior, elevado hasta los 2.466.057,58 euros. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que junto al incremento en las inversiones, el presupuesto de la Gerencia viene a caracterizarse por un ajuste “a la baja” del gasto corriente, además del aumento del 0,9 % en el gasto de personal, subida determinada y recogida en los Presupuestos Generales del Estado. En el capítulo de inversiones ha destacado como principales actuaciones, además de la referida para la adquisición del edificio de correos, partidas que no son nominativas para la mejora del entorno del Hospital Provincial y la continuación de la mejora y adecuación del Cerro de San Cristóbal, proyectos que vendrán a culminar actuaciones iniciadas, caso de la rehabilitación del Hospital Provincial, por parte de la Diputación, y otras en desarrollo, como el caso de la mejora de la accesibilidad a San Cristóbal. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

