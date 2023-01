Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Absuelto tras matar y enterrar el perro de su vecina sábado 28 de enero de 2023 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería declaró inocente a un hombre acusado de matar a un perro de un vecino en su finca de Fiñana. Según los testimonios y pruebas presentados, no se pudo demostrar que él fuera el responsable de la muerte del animal, por lo que fue absuelto. El juez ha dictado sentencia absolutoria para el acusado de maltrato animal según los artículos 337.1, 2.b y 3 del Código Penal, que prevén una pena de entre 18 meses de prisión y dos a cuatro años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con los animales, así como la tenencia de ellos, en caso de que se haya provocado la muerte de un animal. El 8 de septiembre de 2020, un mastín fue hallado sin vida en un camino cercano a la propiedad del acusado. Nabil El Meknassi, el abogado defensor, negó haberle disparado al perro, aunque admitió que lo había enterrado porque "se lo pidió un vecino" ya que el cuerpo "estorbaba para pasar con su vehículo" y "estaba en la linde de su camino". Durante el juicio, dos testigos declararon haber escuchado un tiro, pero no pudieron ver al acusado disparar al perro. Además, no estaban seguros de que el animal hubiese muerto por una herida de bala, ya que no vieron sangre ni en los alrededores. En la audiencia oral, una veterinaria también declaró, confirmando su informe. Sin embargo, no pudo ofrecer detalles de su intervención porque "estaba muy ocupada" y "no recordaba bien" lo que había sucedido. Ella no fue capaz de aclarar si el animal recibió un solo disparo con orificio de entrada y salida, el calibre o procedencia de la bala, el lugar exacto en el que se encontraba el tiro ni cuánto tiempo pasó desde que murió hasta que ella lo examinó. El agente de la Guardia Civil que llevó a cabo el informe tras la denuncia del propietario, fue testigo de que el acusado admitió haber enterrado al perro "para quitarlo de en medio", pero no que le hubiera disparado. La juez decidió que "no había ninguna evidencia objetiva que respaldara la versión de la acusación", ya que las pruebas no eran lo suficientemente fuertes como para invalidar la presunción de inocencia, sin una confirmación por parte de una prueba directa o indiciaria. Por esta razón, el acusado fue absuelto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

