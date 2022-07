Sucesos Abusan de ella y la abandonan en un camino rural de Roquetas jueves 07 de julio de 2022 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actuación de la Guardia Civil permite la detención del presunto autor en la localidad de Bérchules (Granada) Personal de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, detiene, en el marco de la Operación Explo, al autor de dos agresiones sexuales y lesiones graves a dos víctimas diferentes en Roquetas de Mar. El pasado mes de mayo se recibe una llamada telefónica en el Centro Operativo de Comunicaciones (Guardia Civil – 062) en la que se informa del hallazgo de una mujer malherida en un camino entre invernaderos en término municipal de Roquetas de Mar. La víctima es trasladada al hospital Torrecárdenas de la capital con pronóstico muy grave. Dada la gravedad de los hechos las actuaciones fueron asumidas por el Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de Almería. Los Agentes realizan las primeras inspecciones oculares en el escenario donde se producen los hechos, verificando que se trata de una vivienda unifamiliar ocupada y con signos evidentes de abandono. El desarrollo de la investigación permite alimentar las actuaciones con información que es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, determinando que tres semanas atrás el autor comete una agresión a otra víctima. El procesamiento del escenario por parte del laboratorio de criminalística de Policía Judicial de la comandancia de Almería recoge evidencias, indicios y pruebas, determinantes para la reconstrucción de las dos agresiones. Tras los hechos y al saberse buscado por la Guardia Civil el autor huye a la provincia de Granada, tomando medidas para pasar inadvertido, lo que no evitó que personal de la Guardia Civil lo localizara y procediera a su detención en la localidad de Bérchules (Granada), con documentación falsa con la que intentó confundir a los agentes. Una vez puestas a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Roquetas de Mar las diligencias y el detenido, el autor ingresa en prisión condicional sin fianza. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

