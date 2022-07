Sucesos Ampliar Detenido en El Ejido un masajista por abusar de clientas jueves 07 de julio de 2022 , 18:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por el momento dos han sido las denuncias formuladas, y los hechos se remontan a noviembre del año pasado Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han arrestado a un hombre que se valía de su condición de masajista, para intentar abusar sexualmente de sus clientes. Los hechos ocurrían en el mes de noviembre del año pasado, y en el interior de un centro de masajes de El Ejido. Tras concertar una cita, el detenido preparaba una de las salas del centro con luz tenue y música relajante, a la espera de que llegase la persona citada, en este caso siempre mujeres. A la llegada de las de éstas, cerraba la puerta principal con llave argumentando la inseguridad del barrio, y disponía que las clientas se quedasen únicamente vestidas con su ropa interior. Tras comenzar a masajear las extremidades, intentaba acceder de manera sutil a las partes más íntimas, amparándose en la liberación de tensiones existentes en dichas zonas, y el beneficio terapéutico que ello reportaría. Detenido en dos ocasiones en el mes de junio Los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido recabaron el testimonio de una de sus víctimas, quien a principios del pasado mes de junio relató los hechos delictivos a los agentes. Con tal motivo, el masajista de 47 años de edad fue arrestado y puesto a disposición judicial el día 15 de junio. Posteriormente, y tras el relato de otra de sus clientas, fue nuevamente detenido el pasado día 29 de junio, acusado otra vez de un delito de abuso sexual. Desde la Policía Nacional queremos hacer un llamamiento a aquellas mujeres que hayan podido ser víctimas de esta persona, para que acudan a las dependencias de la Policía Nacional en El Ejido, y denuncien los aquellos hechos que pudiesen revestir carácter delictivo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

