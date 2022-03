Almería Acto de solidaridad con las mujeres palestinas domingo 06 de marzo de 2022 , 19:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Convocadas por BDS Almeria nos reunimos un grupo de personas para mostrar nuestra solidaridad con las mujeres palestinas. En el transcurso del acto se tuvo un recuerdo especial para las mujeres palestinas prisioneras en carceles de Israel y para la Union de Comites de Mujeres Palestinas, que han sido ilegalizada y su presidenta condenada a seis meses de prision. En en transcurso del acto se leyeron poemas de escritoras palestinas en castellano y arabe y al finalizar nos hicimos una foto de "familia" . La pancarta expresando esa solidaridad estará presente en la manifestacion del 8 de marzo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

