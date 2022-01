Economía Ampliar Acuamed aprueba las obras de protección de la planta desaladora del Bajo Almanzora viernes 28 de enero de 2022 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos, con un presupuesto adjudicado de 5,5 millones (sin IVA), incluyen la ampliación del encauzamiento de la rambla de Canalejas, la modificación de la carretera de Villaricos a La Mulería y la construcción de un viaducto sobre la citada rambla, así como la modificación de la carretera de acceso a la planta desaladora

El Consejo de Administración de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed) acordó ayer jueves, 27 de enero, la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras del proyecto constructivo, y su adenda, para la ampliación de las obras de protección de la planta desaladora del Bajo Almanzora, situada en el término municipal de Cuevas del Almanzora. La licitación del contrato fue publicada el pasado día 25 de junio de 2021 en la Plataforma de Contratación del Sector Público y un plazo de ejecución de 18 meses. En el acuerdo adoptado ayer, resultó adjudicatario de las obras la empresa Construcciones Alpi S.A., cuya oferta económica ha sido de 5.599.998,00 (IVA no incluido). Previsiblemente, los trabajos comenzarán la próxima primavera. La desaladora de Almanzora quedó temporalmente fuera de servicio tras las inundaciones sufridas en una riada acaecida el 28 de septiembre de 2012, fenómeno de naturaleza extraordinaria que afectó de manera intensa a la cuenca del Segura. Con la ejecución de las obras previstas en el proyecto constructivo y su adenda de ampliación de las obras de protección de la planta desaladora del Bajo Almanzora, se consigue el objetivo de garantizar la protección frente a futuras avenidas de las instalaciones de la desaladora del Bajo Almanzora. El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha mostrado su satisfacción por esta adjudicación, “una obra muy demandada por regantes y agricultores. Esta adjudicación supone el inicio de una cadena sin interrupción porque después llegarán las obras de recuperación de la propia desaladora y una tercera fase de ampliación, que permitirá que la planta produzca finalmente mucha más agua de la que la planta producía inicialmente”, ha señalado. En el proyecto se incluye la ampliación del encauzamiento de la rambla de Canalejas; la modificación de la carretera AL-8106 de Villaricos a La Mulería y la construcción de un viaducto sobre la citada rambla; la modificación de la carretera de acceso a la planta desaladora; el recrecimiento del camino perimetral a la parcela de la planta desaladora; el levantamiento de una mota paralela a la carretera ALP-160 a Las Herrerías desde el dique de la margen izquierda del encauzamiento del río Almanzora una zanja drenante paralela al río Almanzora por el interior de la parcela de la desaladora, y la construcción de una estación de bombeo, localizada en la confluencia del río Almanzora y la rambla de Canalejas, cuyo objetivo es extraer el agua procedente de la escorrentía al cauce de Canalejas, cuando el nivel de agua no permita el funcionamiento de los desagües proyectados. En la misma sesión del Consejo de Administración de Acuamed se acordó también la adjudicación de la asistencia técnica a la dirección de las obras y para la coordinación de seguridad y salud. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.