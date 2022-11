Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

ADIF solo ha invertido en seis meses el 10% de lo previsto para el AVE

Los senadores del Partido Popular de Almería Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han destacado hoy en rueda de prensa que el PP de Almería va a solicitar la convocatoria urgente de la Mesa de las Infraestructuras ante la “escandalosa” ejecución presupuestaria del Ejecutivo de Sánchez respecto a los presupuestos de 2022 ya que según han explicado “en los seis primeros meses del año los datos ofrecidos por el propio Gobierno han sido desoladores y ofensivos para los almerienses y han supuesto la pérdida de miles de empleos, así como que se retrase la solución a los problemas de agua y la conexión ferroviaria del AVE”.

Hernando se ha centrado en las tres empresas de mayor inversión en la provincia, ADIF, Acuamed y SEIASA, y ha lamentado que de los casi 287 millones presupuestados para ADIF la ejecución no haya llegado ni al 10%, invirtiéndose sólo 27,5 millones. En el caso de Acuamed de los 10,9 millones presupuestados han gastado únicamente 195.230 euros, el 1,79%; y de los 11,5 millones destinados a la empresa SEIASA para modernización de regadíos sólo se han ejecutado 3.224 euros, el 0.03%

“Es una vergüenza y lo peor es que tras examinar las respuestas del Gobierno la situación no va a mejorar, bien porque no hay proyectos acabados o porque no hay voluntad por parte del Gobierno como en el caso de la conexión ferroviaria Almería-Granada que han renunciado a mejorarla”, explica.

El senador del PP ha recordado que la Mesa de las Infraestructuras, “que lleva algún tiempo de vacaciones”, tenía por costumbre analizar los presupuestos del Gobierno aprobados para nuestra provincia así como hacer una valoración sobre la ejecución presupuestaria.

“Los empresarios de Almería y las asociaciones de agricultores y regantes no pueden permanecer callados sino que tienen que pronunciarse ante lo que está ocurriendo. No pido más crítica que la que se hacía cuando gobernaba el PP y cierto interés por lo que sucede en nuestra provincia, sobre todo para que estas cifras no sean tenidas en cuenta como algo natural tal y como ocurrió la semana pasada cuando UGT hacía una valoración positiva de la ejecución presupuestaria de ADIF a sabiendas de que de los 580 millones previstos para invertir en nuestra provincia en 2021 no se llegó ni al 10% de ejecución”, ha afirmado.

Por último Hernando ha asegurado que el Gobierno de Sánchez es un “fraude” por “falsificar los Presupuestos Generales del Estado y no ejecutarlos” y ha pedido a la provincia que no siga callada ante esta situación de extrema gravedad.

Seguidamente el senador Luis Rogelio Rodríguez ha lamentado la “situación real” en la ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2022 y ha recordado que si los presupuestos de 2023 siguen la misma tónica que los del año anterior “todo lo que vaya a aprobarse en el Congreso y Senado será absolutamente un fraude porque las cifras que se constatan en los PGE son absolutamente irreales”.

“A Almería le caen lluvias de millones cada vez que se aprueban unos presupuestos, pero la realidad es que la ejecución es bajísima”, ha afirmado.

Ante esta situación, el senador popular ha afirmado que en los próximos días van a solicitar en el Senado la ejecución presupuestaria hasta octubre de 2022 para comprobar cuál es el grado de ejecución y lo que se ha avanzado desde junio.

“Si como nos tememos la realidad constata que la ejecución va a ser ridícula volveremos a recordar a los almerienses que están siendo engañados por un Gobierno que presenta cuentas falsas año tras año y que no ejecuta. Lo importante es el grado de ejecución y la ridiculez que hoy vemos es de risa”, ha finalizado.