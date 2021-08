Economía Adiós al efectivo: cuentas bancarias sin comisiones para obtener tarjetas de crédito y débito lunes 02 de agosto de 2021 , 12:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las compras online y la incomodidad de tener que encontrar un cajero automático cuando nos quedamos sin efectivo están impulsando rápidamente el uso de las tarjetas de crédito y débito. Esta tendencia creciente del consumidor por el uso del plástico contribuye a que los comercios hayan adoptado seriamente esta modalidad de pago. Las compras de entradas para eventos como festivales, conciertos e incluso el cine, han dado lugar al uso masivo de las tarjetas para pagar todo tipo de necesidades, desde la compra al transporte. Pero en muchas ocasiones las entidades bancarias exigen el pago de cuotas o costes para acceder a las tarjetas de débito o de crédito que ofrecen. Por suerte, existe una forma de conseguirlas sin coste alguno siempre que se cumplan una serie de requisitos. Las mejores cuentas bancarias sin comisiones eliminan o disminuyen todos estos pagos adicionales, por lo que se puede optar por abrir una cuenta y disfrutar de todo lo que ofrece pero con unas condiciones mucho más favorables. Cuentas bancarias para todo tipo de clientes De acuerdo con el tipo de uso que se prefiera dar a la cuenta bancaria, las entidades suelen ofrecer diferentes alternativas. Las tres más importantes entre ellas son: las cuentas corrientes, las cuentas ahorro y las cuentas nómina. La cuenta corriente es una cuenta bancaria que permite realizar todo tipo de operaciones fundamentales, como las transferencias y los pagos online, entre otras, y permite además solicitar tarjetas de crédito y débito para asociarlas a ella. Esto da una flexibilidad adicional al uso de nuestros ahorros, porque habilita las compras tanto en comercios como online sin la necesidad de retirar efectivo de un cajero. Las tarjetas de crédito, además, cuentan con el plus de brindar una línea de crédito acorde al nivel de ingresos. Las cuentas nómina, por otra parte, ofrecen prestaciones similares a las cuentas corrientes, pero otorgan asimismo beneficios adicionales por el hecho de domiciliar una fuente de ingresos. Esta última puede ser una pensión o salario por encima de un importe preestablecido. Entre las bonificaciones que generalmente otorgan las entidades, las más frecuentes son los descuentos en comercios y “cashbacks” (devolución de un porcentaje del pago efectuado). Por último, las cuentas ahorro están específicamente destinadas a maximizar la rentabilidad del dinero que los clientes depositan en la cuenta. Esto se manifiesta a través de una mayor tasa de interés mensual para los fondos del titular. Ventajas y desventajas de las cuentas bancarias sin comisiones Como su nombre indica, el principal punto a favor de las cuentas bancarias sin comisiones es que permiten al cliente ahorrarse el pago mensual de una gran variedad de cargos que generalmente están asociados a las cuentas bancarias. Costes de mantenimiento, comisión por retirada de fondos, transferencias o pagos son algunos de los cargos ocultos que estos instrumentos eliminan, lo que representa un enorme beneficio para el consumidor. Al reducir todos los costes indirectos de una cuenta bancaria, el resultado final es un ahorro adicional para el cliente, especialmente en el caso de personas con bajos ingresos o estudiantes. De esta manera, las ventajas de contar con una cuenta bancaria, como puede ser el uso de tarjetas de crédito y débito, alcanza a todos los eslabones de la cadena. Como puntos en contra, se pueden señalar los plazos de permanencia y los límites mínimos de depósito y nómina. Algunos de los productos disponibles en el mercado exigen un depósito inicial por encima de un cierto valor para que la entidad adjudique una cuenta. Por otro lado, un fenómeno similar ocurre con las cuentas nómina: se solicita una renta mínima para poder domiciliar la cuenta bancaria. Finalmente, el período de permanencia implica que el cliente debe permanecer vinculado con la entidad durante un determinado tiempo antes de poder retirarse. Esta restricción dificulta el aprovechamiento de nuevas ofertas más favorables al usuario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

