Capital Ampliar Adjudicada la primera fase de entoldado de calles del centro Empresa Fircosa Desarrollos se encargará de instalar entoldados en Almería lunes 20 de mayo de 2024 , 20:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha adjudicado el contrato para entoldar siete calles del casco histórico de la capital. La empresa Fircosa Desarrollos se encargará de la instalación por un importe de 611.000 euros. Entoldado en el casco histórico El contrato contempla la instalación de entoldos para cubrir una superficie de 5.200 metros cuadrados, con el objetivo de evitar el calor a los viandantes. El proyecto debe arrancar en el mes de mayo y tendrá una duración de seis meses, incluyendo las labores de desmantelamiento en el mes de octubre. La alcaldesa ha explicado que 'vamos a empezar a entoldar una primera fase, ya tenemos peticiones y estamos en contacto con las comunidades de vecinos'. Según Vázquez, los vecinos deben dar autorización para el enganche a sus fachadas y balcones, dependiendo del informe técnico correspondiente. Calles peatonales y comerciales El entoldado alcanzará, conforme al proyecto final, a las calles Las Tiendas, Tenor Iribarne, Concepción Arenal, San Francisco de Asís, Castelar, Calle Reyes Católicos y Méndez Núñez. En total, se cubrirán 5.228 metros cuadrados. La alcaldesa ha subrayado que 'vamos a tener entoldos en esta primera fase, en las calles más peatonales, las calles más comerciales y seguiremos trabajando en una segunda fase'. El proyecto busca mejorar la comodidad de los viandantes durante los meses de verano. Contacto con comunidades de vecinos María del Mar Vázquez ha enfatizado la importancia del contacto permanente con las comunidades de vecinos y el presidente de Almería Centro. La colaboración con estas entidades es crucial para la ejecución del proyecto, ya que se requiere su autorización para el enganche de los entoldos. El acuerdo con la empresa Fircosa Desarrollos incluye tanto la instalación como el desmantelamiento de los entoldos. Este proyecto es parte de un esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida en el casco histórico de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

