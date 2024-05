Economía Ampliar Un vídeo de animación promociona la "primera sandía europea" que es de Almería Cuenta que eran amargas, y mediante injertos han acabado siendo dulces lunes 20 de mayo de 2024 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha presentado este lunes un vídeo de animación que promociona la "primera sandía europea", la que se produce en la provincia almeriense. Según una nota difundida este lunes por la patronal, este audiovisual "desvela el origen" de esta fruta y forma parte de la campaña de promoción 'La Primera Sandía Europea ¡Con mucho gusto!', que se ha exhibido en el Centro Comercial Torrecárdenas de Almería. Allí, como si de un estreno cinematográfico se tratara, se ha proyectado el video de animación, que de forma simultánea se ha podido ver en la pantalla interior y en la exterior, y que se promocionará a través de las redes sociales y de la web de campaña https://laprimerasandiaeuropea.es/. Según ha afirmado el presidente de Coexphal, Juan Antonio González, este año ponen el acento "en su sabor, su frescura y su calidad. Características que consiguen que sea una fruta muy singular y recomendable para los días calurosos". Para la animación del vídeo se ha contado con el ilustrador almeriense Víctor Miralles, que presenta de "una forma divertida" la historia de esta sandía. Para el presidente de Coexphal, "agricultura y cine se dan la mano una vez más en esta tierra, y como si de un estreno de película se tratara, la gran pantalla digital de este Centro Comercial de Torrecárdenas ha parecido el escenario perfecto para que este vídeo promocional vea la luz por primera vez". Una de las novedades es un vídeo que narra el origen de la fruta en el que se contarán las distintas etapas desde su aparición en la Prehistoria, cuando era pequeña y amarga, su paso por la civilización egipcia, el imperio romano y la Edad Moderna hasta la actualidad, con el sabor de las sandías de Almería y Granada. Mañana mismo partirá ‘La Primera Sandía Europea ¡Con mucho gusto!' hacia los hogares de distintos colaboradores e influyentes como el cocinero Daniel del Toro; la deportista Gemma Mengual; la actriz Noemí Ruiz; María Recuero del blog ‘Recetas sal y pimienta’; Anita La Cortijera; Trinidad Gómez; Caterina Pak; o Inma Bass. Bajo la etiqueta #LaPrimeraSandíaEuropea se publicarán entradas para dar difusión y ayudar al incremento del consumo de esta fruta. La campaña cuenta con una web en la que se ofrece información sobre sus cualidades nutricionales, las principales cifras de producción y comercialización, y en la que se añadirán las alusiones a la sandía y a la campaña que se hagan en las redes sociales. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

