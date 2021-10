Capital Adjudicada la redacción del proyecto de modificación de la Avda Cabo de Gata lunes 18 de octubre de 2021 , 19:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La inversión estimada para la ejecución de este proyecto, en el marco del proyecto DUSI y que supondrá una importante mejora a nivel de acerado y viales sobre la zona, es de dos millones de euros



A propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy, por importe de 109.384 euros, los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y responsable de contrato para la modificación de la sección transversal de la Avenida Cabo de Gata (Almería). La adjudicataria, la mercantil ‘Zofre’, contará a partir de la firma del contrato con un plazo de cuatro meses para redactar el proyecto que recoja los cambios a nivel de infraestructura urbana que se van a acometer sobre la sección de la Avenida Cabo de Gata.



Como ha explicado la portavoz municipal, María del Mar Vázquez, es esta “una de las actuaciones que, en el marco de los proyectos DUSI, con una inversión total de 4,6 millones de euros, se proyecta sobre el barrio de El Zapillo con la que se prevé, en concreto, una mejora de las condiciones de movilidad sobre uno de los principales ejes circulatorios que vertebra la ciudad”.



Se entiende, y así se recoge en el marco del proyecto DUSI, la necesidad de mejorar la actual sección, a nivel de acerado y viales, en el objetivo de la regeneración física y urbana que se plantea para esta zona



La inversión, en concreto para este proyecto, se estima según los cálculos realizados por los técnicos municipales en unos dos millones de euros. La superficie de actuación se calcula en 11.775 m², extendida longitudinalmente desde el cruce en el que confluyen con Avenida Cabo de Gata las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y calle Bilbao, hasta el Palmeral.





Accesibilidad Paseo Marítimo

Complementariamente a este proyecto se espera en breve también la adjudicación del contrato de redacción de proyecto para la mejora ambiental y de accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo de Almería. Incluido también como propuesta de actuación en el marco del proyecto DUSI, con una inversión en este caso estimada en 700.000 euros, la redacción de este proyecto vendrá a definir actuaciones puntuales sobre calles y espacios, altamente densos desde el punto de vista residencial, situados entre Avda. Cabo de Gata y el Paseo Marítimo, que demandan mejoras en sus condiciones de accesibilidad.



La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

