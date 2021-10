Capital Ampliar El Ayuntamiento destina 300.000 euros a material de Bomberos y Policía Local lunes 18 de octubre de 2021 , 19:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Junta de Gobierno Local se ha aprobado la licitación de sendos contratos para adquirir nuevos equipos de respiración autónoma y armas de fuego cortas



El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy la licitación de sendos contratos de suministro con los que se pretendes seguir dotando de medios materiales a Bomberos y Policía Local para la prestación de sus respectivos servicios. La cuantía total de ambas contrataciones alcanza casi los 300.000 euros. En concreto, el Ayuntamiento de Almería vendrá a adquirir, adjudicados sendos contratos, equipos completos de respiración autónoma y cincuenta armas de fuego.



En lo que respecta a la dotación de Bomberos, a propuesta del Área de Economía y Función Pública, se ha aprobado el expediente de contratación del suministro, en la modalidad de renting, de equipos completos de respiración autónoma para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con un presupuesto de licitación total de 255.559,26 euros y la duración del contrato se extenderá por un periodo de cinco años, no prorrogables. El plazo de presentación de ofertas para esta licitación es de quince días contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante.



La portavoz municipal del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha explicado que la previsión de ejecución de este contrato “se inicie en el mes de enero del año 2022, teniendo el expediente una tramitación anticipada en cuanto al gasto, cuantía total que será financiada en diferentes anualidades por importe de 51.111,85 euros cada una de ellas”.



La renovación de estos equipos de protección respiratoria utilizados en incendios se plantea debido a la antigüedad de los equipos actuales. “Estos equipos son de vital importancia para el servicio y desempeño de la labor diaria del personal de bomberos y su renovación o bien se debe a la antigüedad del material o porque así lo recomiendan sus fabricantes tras alcanzar la máxima vida útil”, ha precisado Vázquez. Estos equipos de respiración autónoma están compuestos de espaldares, botella, máscara, pulmoautomáticas y sistemas de comunicación, entre otros elementos.





Policía Local

La portavoz municipal ha informado, asimismo, de la aprobación del expediente de contratación para el suministro de cincuenta armas de fuego cortas para la Policía Local, con un presupuesto de licitación de 29.000 euros. “Este contrato vendrá a posibilitar la entrega de armas cortas a las nuevas promociones de policías locales de nuevo ingreso y, en la medida de lo posible, renovar la dotación de armas al Cuerpo de Policía Local”, ha explicado Vázquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

